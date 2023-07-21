亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.21

Market outlook

美国经济是否具备软着陆的可能

近几个月以来，美国经济软着陆的可能性有所增加。支撑该结论的理由是由持续的消费推动，在经历了疫情封锁后，被压抑的消费需求和储蓄得到释放。在低失业率和收入增长的帮助下，美国的服务支出依旧强劲，增长的贡献包括医疗保健、旅行和交通服务。