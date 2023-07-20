亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.20

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美国财报季交易策略

对投资者来说，美国财报季是一段关键时期，财报提供了理解公司表现与前景的重要信息。大多数美国公司按季度发布财报，向投资者介绍最近一个季度的最新业绩，并为当前和未来一个季度的预测提供指导。美国财报季通常在 1 月、4 月、7 月和 10 月。对投资者而言，了解财报的关键内容及其如何影响个股近期价格走势和长期趋势非常重要。