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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.20

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

20 Jul 2023, 17:55

澳洲股市


今日澳洲指数表现较弱，S&P/ASX 200指数涨0.02%，报7325点； ASX All Ordinaries指数涨0.05%，报7541.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.18%，报2894点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿业公司 Mineral Resources Ltd（+5.16%），旅行集团 Flight Centre Travel Group Ltd（+4.04%）以及燃料运输商Ampol Ltd（+3.44%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：生物制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-14.64%）；金矿股 Northern Star Resources Ltd（-6.60%）以及软件服务商 BrainChip Holdings（-5.06%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下跌。 医疗保健（-0.49%）、地产(-0.48%)领跌，金融（+0.4%），信息技术（+0.35%）表现较强。
 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Nickel Industries Ltd (94.32M)，Telstra (26.66M)， South32 Ltd (18.92M)，Pilbara Minerals Ltd (12.72M)，Northern Star Resources Ltd (12.58M)。

 

香港股市


香港股市高开低走。恒生指数跌0.13%，报18928.02点；国企指数跌0.28%，报6364.12点；恒生科技指数跌1.24%，报4063.74点。南向资金今日净卖出138.34亿元，近5日累计净买入31.46亿。


盘面上，生物科技、半导体领跌，能源板块走强。


生物科技板块中，3D Medicines跌38.27%，来凯医药-B跌5.54%，基石药业-B跌3.64%，巨子生物跌3.62%


半导体板块中，华虹半导体跌3.95%，京东方精电跌3.66%，ASMPT跌3.51%，晶门半导体跌3.37%，协鑫科技跌1.86%。


能源板块走强，汇力资源涨36%，申港控股涨11.54%，中国秦发涨10.23%，联合能源集团涨7.06%。

 

 

商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
    
   
来源：CMC Markets NG平台


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