亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.20

澳洲股市



今日澳洲指数表现较弱,S&P/ASX 200指数涨0.02%,报7325点; ASX All Ordinaries指数涨0.05%,报7541.9点;ASX Small Ordinaries指数跌0.18%,报2894点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:矿业公司 Mineral Resources Ltd(+5.16%),旅行集团 Flight Centre Travel Group Ltd(+4.04%)以及燃料运输商Ampol Ltd(+3.44%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:生物制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd(-14.64%);金矿股 Northern Star Resources Ltd(-6.60%)以及软件服务商 BrainChip Holdings(-5.06%)。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下跌。 医疗保健(-0.49%)、地产(-0.48%)领跌,金融(+0.4%),信息技术(+0.35%)表现较强。



来源:ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Nickel Industries Ltd (94.32M),Telstra (26.66M), South32 Ltd (18.92M),Pilbara Minerals Ltd (12.72M),Northern Star Resources Ltd (12.58M)。

香港股市



香港股市高开低走。恒生指数跌0.13%,报18928.02点;国企指数跌0.28%,报6364.12点;恒生科技指数跌1.24%,报4063.74点。南向资金今日净卖出138.34亿元,近5日累计净买入31.46亿。



盘面上,生物科技、半导体领跌,能源板块走强。



生物科技板块中,3D Medicines跌38.27%,来凯医药-B跌5.54%,基石药业-B跌3.64%,巨子生物跌3.62%



半导体板块中,华虹半导体跌3.95%,京东方精电跌3.66%,ASMPT跌3.51%,晶门半导体跌3.37%,协鑫科技跌1.86%。



能源板块走强,汇力资源涨36%,申港控股涨11.54%,中国秦发涨10.23%,联合能源集团涨7.06%。

商品外汇





来源:CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计









来源:CMC Markets NG平台