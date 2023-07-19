亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.19

Market outlook

美元指数止跌收复100，但仍未到反转的时候

美元指数在7月中旬快速下跌，主要原因在于美国6月通胀数据的超预期回落，制造业数据连续8个月萎缩等促使市场预期美联储将在9月暂停或者结束加息。而反观欧洲央行仍保持着较为鹰派的加息预期，以及日本央行可能出现调整国债收益率曲线控制的措施，造成美元利差优势不复存在。