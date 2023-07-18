亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.18

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收阴，S&P/ASX 200指数跌0.06%，报7298.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.07%，报7511.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.57%，报2874.7点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：工程公司 NRW Holdings Ltd（+5.1%），金融科技公司 Block Inc（+2.90%）以及能源公司 AGL Energy Ltd（+2.79%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产公司 Syrah Resources Ltd（-16.29%）；y医疗设备公司 Ansell ltd（-14.01%）以及肿瘤治疗公司Imugene ltd（-5.1%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块下跌。 房地产（-1.43%）、通信服务（-1.26%）、工业板块（-1.18%）领跌。





来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Telstra (45.58M)， Pilbara Minerals Ltd (21.87M)，Sayona Mining Ltd (15.79M)， South32 Ltd (13.58M)， Nickel Industries Ltd (12.81M)。

香港股市

香港股市低开低收。恒生指数跌2.05%，报19015.72点；国企指数跌2.42%，报6400.09点；恒生科技指数跌2.35%，报4129.29点。南向资金今日净买入11.76亿元，近5日累计净买入1.02亿。



盘面上，内险、地产、中概互联走弱，汽车股逆市走高。



内险板块中，中国平安跌3.06%，中国人寿跌4.16%，中国太保跌5.26%，新华保险跌3.04%。

地产板块中，华润置地跌1.88%，万科跌3.29%，龙湖集团跌9.91%，碧桂园跌8%。



中概互联网多数下跌，腾讯跌4.59%，美团跌2.57%，京东跌4.65%，阿里跌3.5%，哔哩哔哩跌4.94%，快手跌4.03%。



汽车板块中，理想汽车涨2.42%，长城汽车涨2.38%，小鹏汽车涨0.97%。



商品外汇





来源：CMC Markets

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