亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.17

澳洲股市



今日澳洲指数收跌,结束5日连阳,S&P/ASX 200指数跌0.06%,报7298.5点; ASX All Ordinaries指数跌0.07%,报7511.6点;ASX Small Ordinaries指数跌0.42%,报2891.2点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:保险公司 Medibank Private Ltd(+3.58%),医疗设备公司 PolyNovo Ltd(+2.84%)以及金融服务公司 Credit Corp Group Ltd(+2.78%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:饮料酒类零售商 Endeavour Group Ltd(-9.91%);锂矿公司 Sayona Mining Ltd(-7.9%)以及采矿和勘探公司 IGO Ltd(-4.47%)。



S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块上涨。 信息技术为表现最好的板块,上涨0.88%,过去的5日累计上涨7.31%。



来源:ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (45.97M),Endeavour Group Ltd (24.31M), South32 Ltd (18M),Telstra (17.72M), Pilbara Minerals Ltd (13.09M)。

香港股市



休市一日

商品外汇





来源:CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计







来源:CMC Markets NG平台