亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.13

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纳指续创新高后我们该做些什么？

昨晚美国公布的6月CPI数据超预期回落，CME的FED Watch预计美联储在9月暂停加息预期的升至80%以上，而7月加息25个基点的概率仍在90%以上。市场短期消化美联储在通胀下滑的背景下将结束加息周期的利好，促使纳斯达克100指数续2022年1月以来新高。