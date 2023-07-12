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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.12

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

12 Jul 2023, 17:30

澳洲股市

今日澳洲指数冲高回落，S&P/ASX 200指数涨0.38%，报7135.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.35%，报7341.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.14%，报2820.2点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：网络服务提供商Megaport Ltd（+5.45%），工业化学品公司Incitec Pivot Ltd（+5.42%）以及肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（+4.6%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿股Bellevue Gold Ltd（-7.21%）；锂矿股Lake Resources NL（-3.33%）以及金矿股Chalice Mining Ltd（-2.82%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨。 能源板块为表现最好的板块，上涨1.96%。信息技术（-0.5%），医疗保健板块（-0.64%）走弱。
 
来源：ASX
S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (26.59M)，Incitec Pivot Ltd (20.77M)，Telstra (19.54M)， South32 Ltd (15.45M)， Pilbara Minerals Ltd (13.98M)。

 

香港股市

香港股市早盘高开高走，午后小幅回落并收红。恒生指数涨1.08%，报18860.95点；国企指数涨1.3%，报6377.99点；恒生科技指数涨1.96%，报4081.37点。南向资金今日净卖出0.73亿元，近5日累计净卖出43.14亿。

盘面上，中概互联网股、稀土永磁走高，新能源汽车冲高回落。

中概互联网多股上涨，腾讯涨1.86%，阿里涨1.24，美团涨4.34%，京东涨1.51%，网易涨2.61%，哔哩哔哩涨6%，快手涨3.26%。

稀土永磁板块表现强势，五矿资源涨4.63%，中国稀土涨4.55%，丝路能源涨5.63%。中国铝业涨0.87。

新能源汽车早盘冲高，午后跳水收阴。小鹏汽车涨2.49%，理想汽车涨1.6%，吉利汽车涨0.62%，蔚来汽车跌0.93%，比亚迪股份跌1.06%。 

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


来源：CMC Markets NG平台


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