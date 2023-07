亚太市场收评 2023.7.11

澳洲股市



今日澳洲指数集体上涨,S&P/ASX 200指数涨1.5%,报7108.9点; ASX All Ordinaries指数涨1.51%,报7315.8点;ASX Small Ordinaries指数涨2.14%,报2816.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:网络服务提供商Megaport Ltd(+33.78%),金矿股 Bellevue Gold Ltd(+15.22%)以及金矿股Capricorn Metals Ltd(+8.13%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:建筑服务集团Johns Lying Group(-1.87%);肿瘤治疗公司 Imugene Ltd(-1.14%)以及包装服务公司 Amcor Ltd(-1.08%)。

S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨。 信息技术涨幅最大,为2.6%。



来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为South32 Ltd (24.14M), Sayona Mining Ltd (21.87M), Pilbara Minerals Ltd (15.67M), Telstra (14.55M), Beach Energy Ltd (12.51M)。

香港股市



香港股市早盘一度走高,午后小幅回落。恒生指数涨0.97%,报18659.83点;国企指数涨0.97%,报6295.85点;恒生科技指数涨1.47%,报4003.05点。南向资金今日净卖出20.79亿元,近5日累计净买入50亿。

盘面上,新能源汽车、电影、中概互联走强。

新能源汽车板块中,蔚来汽车涨11.8%,小鹏汽车涨8.9%,理想汽车涨4.37%,比亚迪股份涨2.8%,零跑汽车涨2.8%。

电影板块中,IMAX China涨27.2%,阿里影业涨6.98%,稻草熊娱乐涨4.71%

中概互联网多数上涨,腾讯涨1.52%,阿里涨2.01%,京东涨1.82%,网易涨1.73%,哔哩哔哩涨1.92%,小米涨2.06%。

商品外汇

现货黄金白天持续走高,最高触及1938.3美元/盎司;现货白银亚盘持续走高,欧盘开盘后一度跳水,在23.15附近获得支撑。

WTI原油期货震荡走高0.8%,现报73.7美元/桶。

美元指数弱势下跌,目前价格小幅盘整,在101.3附近获得支撑。

美元兑离岸人民币走弱,盘中一度跌破7.2,欧盘开盘后小幅拉升,现报7.207。

澳元兑离岸人民币走弱,上方阻力4.83,现报4.81。整体结构仍处于4.8 – 4.84的震荡区间。

澳元兑美元亚盘处于盘整,欧盘开盘后小幅跳水,价格在0.67获得阻力,现报0.667。

欧元兑美元整体延续强势,盘整突破1.1整数关口。目前处于该价格水平附近震荡。

英镑兑美元日内走升,价格一度触及1.29,现报1.289。