亚太市场收评 2023.7.10

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走,S&P/ASX 200指数跌0.54%,报7004点; ASX All Ordinaries指数跌0.51%,报7206.9点;ASX Small Ordinaries指数跌0.065%,报2757.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:金矿股 Bellevue Gold Ltd(+5.09%),工程集团 Monadelphous Group Ltd(+3.99%)以及金矿股Silver Lake Resources Ltd(+3.3%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:肿瘤治疗公司 Imugene Ltd(-4.35%);博彩公司Tabcorp Holdings Ltd(-3.13%)以及采矿公司 South32 Ltd(-3%)。

S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌。 必选消费、工业跌幅居前,分别下跌1%和0.94%。信息技术板块逆势走高,小幅上涨0.2%



来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为South32 Ltd (30.83M), Pilbara Minerals Ltd (16.03M), Telstra (12.71M), Sayona Mining Ltd (11.87M), Tabcorp Holdings Ltd (10.88M)。

香港股市



香港股市高开低走。恒生指数涨0.62%,报18479.72点;国企指数涨0.59%,报6235.24点;恒生科技指数涨1.13%,报3945.11点。南向资金今日净卖出11.98亿元,近5日累计净买入75.34亿。

盘面上,影视娱乐、绿电、中概互联走强。

影视娱乐板块中,猫眼娱乐涨6.15%,阿里影业涨4.88%,IMAX China涨4.67%,欢喜传媒涨2.65%。

绿电板块中,新奥能源涨6.43%,福莱特玻璃涨3.94%,信义能源涨2.48%,华润电力涨2.41%。

中概互联网多数上涨,腾讯涨0.67%,美团涨1.68%,阿里涨3.2%,京东涨1.71%,快手涨3.05%,网易涨1.96%

商品外汇



现货黄金小幅震荡,目前价格在1920附近获得支撑,或进一步挑战上方阻力1933 - 1935。现货白银在23附近获得支撑,关注价格能否向上突破23.3阻力

WTI原油期货上周五冲高后,日内小幅回落,目前价格在73附近获得支撑。

美元指数白天时段小幅反弹,下方支撑101.87。

美元兑离岸人民币触底反弹,下方支撑7.22,现报7.24。

澳元兑离岸人民币走弱,上方阻力4.84,现报4.812。

澳元兑美元白天走弱,价格在0.67受到阻力,现报0.664。

欧元兑美元上周五冲高后,今日白天时段震荡回落,现报1.095。

英镑兑美元高位震荡回落,现报1.281,上方阻力1.285。