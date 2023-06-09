亚太市场收评 2023.6.9

澳洲股市
今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.32%，报7122.5点； ASX All Ordinaries指数涨1.63%，报7312.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.33%，报2798.7点。
S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：镍矿公司 Nickel Industries Ltd（+13.29%），医疗公司Imugence Ltd（+7.53%）以及黄金勘探公司West African Resources Ltd（+5.33%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 建筑服务商 Johns Lyng Group Ltd（-4.05%）；医疗保健公司Primary Heath Care Ltd（-3.39%）以及锂资源勘探公司Lake Resources N.L.（-3.06%）。
S&P/ASX 200中的 11 个板块涨跌互现。 信息技术是表现最好的板块，上涨 1.63%，并从近期的跌势中反弹。 该板块在过去五天下跌了-2.95%。
S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (25.89M)，Nickel Industries Ltd (22.75M)，Plibara Minerals Ltd (20.79M)，Paladin Energy Ltd (15.57M)，South32 Ltd (12.43M)，Telstra (16.16M)。
香港股市
香港股市今日震荡上行。恒生指数涨0.47%，报19389.95点；国企指数涨0.75%，报6589.32点；恒生科技指数涨1.03%，报3934.22点。南向资金今日净卖出12.55亿元，近5日累计净买入57.87亿。
盘面上，医药、电力板块走强，房地产、银行、保险走弱。
医药板块中，药明生物涨2.99%，药明康德涨5.35%，信达生物涨3.15%，凯莱英涨1.93%，康方生物涨3.64%。
电力板块中，大唐环境涨13.75%，大唐发电涨2.55%，华电国际电力股份涨3.79%，中广核新能源涨2.69%。
中概科技股午后冲高，尾盘小幅收敛，腾讯涨0.36%， 美团涨2.17%，阿里涨0.66%，京东涨0.21%。
商品外汇
现货黄金亚盘震荡走弱，日内目前活动与1960 – 1966区间。现货白银亚盘表现相对强势，延续向上态势，价格站稳24之上。
WTI原油期货昨日探底回升，今日盘整向上，价格运行在70之上，或呈现反弹态势，上方阻力关注73 – 73.2。
美元指数白天时段企稳走高，在103.2附近获得一定支撑 ，或再次向上挑战104关口。
美元兑离岸人民币日内走高，价格在7.11获得支撑，价格在10日均线获得支撑。
澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势，日内触及高点4.8附近，关注价格能否形成进一步的向上突破。
澳元兑美元呈现震荡上行，价格突破0.67，企稳或进一步挑战0.679。
欧元兑美元在1.0785受阻回落，下方支撑关注1.073。
英镑兑美元在上方1.257受阻回落，目前结构上呈震荡上行态势，下方支撑关注1.25。