亚太市场收评 2023.6.9

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收涨,S&P/ASX 200指数涨0.32%,报7122.5点; ASX All Ordinaries指数涨1.63%,报7312.3点;ASX Small Ordinaries指数涨0.33%,报2798.7点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:镍矿公司 Nickel Industries Ltd(+13.29%),医疗公司Imugence Ltd(+7.53%)以及黄金勘探公司West African Resources Ltd(+5.33%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为: 建筑服务商 Johns Lyng Group Ltd(-4.05%);医疗保健公司Primary Heath Care Ltd(-3.39%)以及锂资源勘探公司Lake Resources N.L.(-3.06%)。

S&P/ASX 200中的 11 个板块涨跌互现。 信息技术是表现最好的板块,上涨 1.63%,并从近期的跌势中反弹。 该板块在过去五天下跌了-2.95%。





来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (25.89M),Nickel Industries Ltd (22.75M),Plibara Minerals Ltd (20.79M),Paladin Energy Ltd (15.57M),South32 Ltd (12.43M),Telstra (16.16M)。

香港股市



香港股市今日震荡上行。恒生指数涨0.47%,报19389.95点;国企指数涨0.75%,报6589.32点;恒生科技指数涨1.03%,报3934.22点。南向资金今日净卖出12.55亿元,近5日累计净买入57.87亿。

盘面上,医药、电力板块走强,房地产、银行、保险走弱。

医药板块中,药明生物涨2.99%,药明康德涨5.35%,信达生物涨3.15%,凯莱英涨1.93%,康方生物涨3.64%。

电力板块中,大唐环境涨13.75%,大唐发电涨2.55%,华电国际电力股份涨3.79%,中广核新能源涨2.69%。

中概科技股午后冲高,尾盘小幅收敛,腾讯涨0.36%, 美团涨2.17%,阿里涨0.66%,京东涨0.21%。

商品外汇



现货黄金亚盘震荡走弱,日内目前活动与1960 – 1966区间。现货白银亚盘表现相对强势,延续向上态势,价格站稳24之上。

WTI原油期货昨日探底回升,今日盘整向上,价格运行在70之上,或呈现反弹态势,上方阻力关注73 – 73.2。

美元指数白天时段企稳走高,在103.2附近获得一定支撑 ,或再次向上挑战104关口。

美元兑离岸人民币日内走高,价格在7.11获得支撑,价格在10日均线获得支撑。

澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势,日内触及高点4.8附近,关注价格能否形成进一步的向上突破。

澳元兑美元呈现震荡上行,价格突破0.67,企稳或进一步挑战0.679。

欧元兑美元在1.0785受阻回落,下方支撑关注1.073。

英镑兑美元在上方1.257受阻回落,目前结构上呈震荡上行态势,下方支撑关注1.25。