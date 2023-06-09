亚太市场收评 2023.6.9

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恐慌指数跌至疫情前最低，警惕过度乐观的市场情绪

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的简称，即被用于衡量标普500指数未来30天的隐含波动率。即VIX指数在升高的时候意味着市场不确定性或出现经济衰退，市场的波动率会大幅提高，而当波动率处于低位时，VIX指数会持续降低，反映市场较稳定的情绪。VIX与股价通常呈现负相关性。