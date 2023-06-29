亚太市场收评 2023.6.29

Market update

一周展望：美国5月PCE，中国6月官方制造业PMI。

周五将发布的PCE数据可能会在某种程度上给美联储关于其还将加息两次的说法进一步泼冷水。 几周前，美联储警告称，虽然已决定实施暂停加息，但仍认为通胀风险偏上行，市场应为5.6的最终利率做好准备。