亚太市场收评 2023.6.27

澳洲股市



今日澳洲指数集体反弹，S&P/ASX 200指数涨0.56%，报7118.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.49%，报7300点；ASX Small Ordinaries指数涨0.01%，报2739.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：食品公司Collins Foods Ltd（+17.68%），物业基金管理公司 Centuria Capital Group（+5.41%）以及地产信托公司 Scentre Group（+3.98%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医疗保险公司 Medibank Private Ltd（-3.91%）；黄金公司 Capricorn metals Ltd（-2.82%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-2.66%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 6 个板块收高。 房地产是表现最好的板块，上涨了 +1.95%，并从近期的跌势中反弹。信息技术、通信服务板块走弱。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (28.75M)，Pilbara Minerals Limited (19.23M)，AMP Ltd (16.34M)，Coronado Global Resources Inc (14.49M)，Scentre Group (13.29M)。

香港股市



香港股市今日强势反弹，结束五日连续下跌，恒生指数涨1.88%，报19148.13点；国企指数涨2.08%，报6504.62点；恒生科技指数涨2.57%，报3972.17点。南向资金今日净卖出73.59亿元，近5日累计净卖出32.77亿。

盘面上，信息安全、内房、光伏走高。

内房板块中，华润置地涨5.97%，万科涨4.56%，龙湖集团涨8.17%，碧桂园涨7.1%，碧桂园服务涨11.26%。

信息安全板块中，中兴通讯涨6.34%，金山软件涨5.88%，中国软件国际涨2.22%。

光伏板块中，信义光能涨1.72%，福莱特玻璃涨4.06%，信义玻璃涨5.31%，信义能源涨2.56%，协鑫新能源涨3.85%

商品外汇



现货黄金仍处于底部弱势震荡中，目前价格盘整在1925附近，下方支撑关注1920，1910；现货白银亚盘反弹，欧盘受阻于23整数关口回落，现报22.88美元/盎司。

WTI原油期货仍维持震荡格局，亚盘冲高至70后回落，关注后续能否突破该阻力位。

美元指数震荡走弱，在102.4下方偏向空头。

美元兑离岸人民币冲高至7.249后回落，但在7.21附近获得支撑。

澳元兑离岸人民币整体走弱，从日高4.85附近回落，现报4.829。

澳元兑美元早间一度冲高至0.672，午后迅速回落，近乎回吐所有涨幅，现报0.668。

欧元兑美元日内整体呈现反弹，价格在1.09附近获得支撑。

英镑兑美元午后一度冲高至1.2758，欧盘开盘后迅速下滑，现报1.273。



