亚太市场收评 2023.6.27

澳洲股市



今日澳洲指数集体反弹,S&P/ASX 200指数涨0.56%,报7118.2点; ASX All Ordinaries指数涨0.49%,报7300点;ASX Small Ordinaries指数涨0.01%,报2739.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:食品公司Collins Foods Ltd(+17.68%),物业基金管理公司 Centuria Capital Group(+5.41%)以及地产信托公司 Scentre Group(+3.98%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:医疗保险公司 Medibank Private Ltd(-3.91%);黄金公司 Capricorn metals Ltd(-2.82%)以及能源公司 New Hope Corporation Ltd(-2.66%)。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 6 个板块收高。 房地产是表现最好的板块,上涨了 +1.95%,并从近期的跌势中反弹。信息技术、通信服务板块走弱。



来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (28.75M),Pilbara Minerals Limited (19.23M),AMP Ltd (16.34M),Coronado Global Resources Inc (14.49M),Scentre Group (13.29M)。

香港股市



香港股市今日强势反弹,结束五日连续下跌,恒生指数涨1.88%,报19148.13点;国企指数涨2.08%,报6504.62点;恒生科技指数涨2.57%,报3972.17点。南向资金今日净卖出73.59亿元,近5日累计净卖出32.77亿。

盘面上,信息安全、内房、光伏走高。

内房板块中,华润置地涨5.97%,万科涨4.56%,龙湖集团涨8.17%,碧桂园涨7.1%,碧桂园服务涨11.26%。

信息安全板块中,中兴通讯涨6.34%,金山软件涨5.88%,中国软件国际涨2.22%。

光伏板块中,信义光能涨1.72%,福莱特玻璃涨4.06%,信义玻璃涨5.31%,信义能源涨2.56%,协鑫新能源涨3.85%

商品外汇



现货黄金仍处于底部弱势震荡中,目前价格盘整在1925附近,下方支撑关注1920,1910;现货白银亚盘反弹,欧盘受阻于23整数关口回落,现报22.88美元/盎司。

WTI原油期货仍维持震荡格局,亚盘冲高至70后回落,关注后续能否突破该阻力位。

美元指数震荡走弱,在102.4下方偏向空头。

美元兑离岸人民币冲高至7.249后回落,但在7.21附近获得支撑。

澳元兑离岸人民币整体走弱,从日高4.85附近回落,现报4.829。

澳元兑美元早间一度冲高至0.672,午后迅速回落,近乎回吐所有涨幅,现报0.668。

欧元兑美元日内整体呈现反弹,价格在1.09附近获得支撑。

英镑兑美元午后一度冲高至1.2758,欧盘开盘后迅速下滑,现报1.273。