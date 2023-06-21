亚太市场收评 2023.6.21

Market update

10个月以来首次，中国央行下调LPR利率10个基点

6月20日，中国央行下调了贷款市场报价利率（LPR），1年期与5年期LPR均较前值下调10个基点，分别为3.55%和4.2%。这是央行10 个月以来首次采取进一步的宽松政策，这是由于经济复苏势头在第二季度显示出失去动力的迹象。