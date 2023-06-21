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Market update

亚太市场收评 2023.6.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Jun 2023, 16:25

澳洲股市

今日澳洲指数悉数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.58%，报7314.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.57%，报7505.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.31%，报2848.2点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：生物制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.77%），食品公司 Collins Foods Ltd（+5.18%）以及锂矿公司 Lake Resources NL（+4.92%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：旅行集团 Flight Centre Travel Group Ltd（-6.88%）；黄金公司 Silver Lake Resources Ltd（-5.69%）以及电信公司 TPG Telecom Ltd（-5.40%）。

S&P/ASX 200中的11个板块中有10个下跌。 能源，可选消费，信息技术，材料跌幅均超1%，必需消费品逆势上涨（+0.71%）。


 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (33.2M)，Pilbara Minerals Limited (30.14M)，Telstra (26.67M)，South32 Ltd (23.31M)，Cleanaway Waste Management Ltd (15.82M)。

 

香港股市

香港股市整体低开低走，连续三日走弱，恒生指数跌1.98%，报19218.35点；国企指数跌2.24%，报6505.81点；恒生科技指数跌2.79%，报3961.58点。南向资金今日净卖出32.63亿元，近5日累计净卖出160.02亿。

盘面上，服装、中概互联，内房领跌，新能源汽车板块逆势走高。

服装板块中，安踏体育跌5.46%，李宁跌5.38%，波司登跌3.75%，申洲国际跌4.29%。

中概互联网多数公司大幅下跌，腾讯跌2.74%，美团跌3.55%，阿里巴巴跌4.13%，京东跌4.74%，快手跌3.09%，哔哩哔哩跌7.42%。

内房股连续三日收阴。碧桂园跌1.82%，万科跌1.51%，龙湖集团跌3.09%，中国铁建跌0.52%，华润置地跌0.89%。

新能源汽车逆势上涨，蔚来涨3.97%，零跑涨3.74%，理想汽车涨2.18%，小鹏汽车涨2.23%，比亚迪股份涨0.61%。

 

 

商品外汇

现货黄金白天时段低位盘整，关注下方1930支撑。白银亚欧盘连续走弱，关注23支撑。

WTI原油期货延续反弹，价格在71.2之上运行。

美元指数亚欧盘呈现温和反弹，价格目前在102之上获得支撑。

美元兑离岸人民币白天冲高回落，最高触及7.203后回落，但在7.19之上具有支撑。

澳元兑离岸人民币冲高回落，上午时段一度触及4.892，午后跳水，现报4.871。

澳元兑美元亚盘温和反弹，午后跳水，价格在0.68受到阻力，现报0.676。

欧元兑美元亚盘时段弱势走低，欧盘后上扬，现报1.0915。

英镑兑美元呈现盘整，午后试图冲高突破1.28阻力失败，现报1.276。

 

 


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