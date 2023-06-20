亚太市场收评 2023.6.20

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一周展望：鲍威尔国会听证会、英国央行利率决议，纳指或迎来修复

美联储在上周虽然暂停加息，但仍向市场传达了在今年剩下的会议中可能再次加息50个基点的预期。在本周的国会听证会中，美国立法者可能会质疑为什么美联储认为它仍需要再度加息以解决目前已经大幅消退的通胀问题。