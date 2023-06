亚太股市收评 2023.6.2

澳洲股市

今日澳洲指数走高,S&P/ASX 200指数涨0.48%,报7145.1点; ASX All Ordinaries指数涨0.56%,报7331.2点;ASX Small Ordinaries指数涨0.84%,报2831.6点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:铀生产公司Paladin Energy Ltd(+10.74%),矿产公司Syrah Resources Ltd(+7.14%)以及教育机构 IDP Education Ltd(+6.31%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为: 生物制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd(-7.21%);珠宝零售商Lovisa Holdings Ltd(-3.16%)以及供应链物流用品提供商Brambles Ltd(-2.55%)。

S&P/ASX 200的11个板块中有6个板块走高。 材料是表现最好的板块,涨2.44%。BHP涨2.8%,Fortescue涨1.65%,Rio Tinto涨2.54%,Newcrest Mining涨4.56%。





来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Paladin Energy Ltd (36.67M), Sayona Mining Ltd (31.52M), South32 Ltd (26.41M),Telstra (22.48M), Pilbara Minerals Ltd (20.49M)。

香港股市



香港股市今日强势上涨。恒生指数涨4.02%,报18949.94点;国企指数涨4.53%,报6428.33点;恒生科技指数涨5.33%,报3824.28点。北向资金净买入南向资金今日净卖出24.25亿元,近5日累计净卖出69.06。

盘面上。房地产、中概科技大幅上涨。

中概科技股全天表现强劲。腾讯控股涨5.96%,美团涨7.8%,阿里巴巴涨6.73%,京东涨6.54%,快手涨6.63%,百度涨7.32%,网易涨3.57%,小米涨4.68%。

房地产板块中,龙湖集团涨17.24%,华润万象生活涨10.29%,信和置业涨6.19%,万科涨6.3%,碧桂园涨12.96%,贝壳涨9.28%。