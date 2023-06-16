亚太市场收评 2023.6.16

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美国5月通胀降至4%，美联储暂停加息或已成定局

周二，美国5月总体CPI 同比降至 4% ，环比降至1%，核心CPI同比降至5.3%。在数据公布后，CME的FED Watch显示美联储今晚加息的可能性仅为 3.5%，低于周一的 20% 左右。而市场仍预计7 月加息的可能性约为 64%。