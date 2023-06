亚太市场收评 2023.6.14

澳洲股市

今日澳洲指数小幅收涨,S&P/ASX 200指数涨0.32%,报7161.7点; ASX All Ordinaries指数涨0.34%,报7354.1点;ASX Small Ordinaries指数跌0.01%,报2805点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:矿业公司 Mineral Resources Ltd(+5.01%),化学公司 Allkem Ltd(+4.63%)以及石油和天然气勘探公司Karoon Energy Ltd(+4.49%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为: 生物医疗公司CSL Ltd(-6.9%);金矿公司 Capricom Metals Ltd(-6.03%)以及铀生产公司 Paladin Energy Ltd(-5.26%)。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 6个板块收高。 材料是表现最好的板块,上涨了 2.42%。医疗保健板块跌幅居前,跌4.79%。





来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (39.96M),Plibara Minerals Ltd (39.48M),South32 Ltd (30.99M),Telstra (21.64M), Incitec Pivot Limited (20.99M)。

香港股市



香港股市收阴结束五连阳。恒生指数跌0.58%,报19408.42点;国企指数涨0.63%,报6576.79点;恒生科技指数涨0.36%,报4052.69点。南向资金今日净买入15.49亿元,近5日累计净买入120.25亿。

盘面上,新能源汽车走强,内银、电力走弱。

新能源汽车中,蔚来汽车涨6.59%,理想汽车涨5.39%,小鹏汽车涨4.52%,零跑汽车涨4.49%,长城汽车涨1.35%。

内银股多数下跌,招商银行跌2.52%,工商银行跌2.35%,交通银行跌2.29%,中国银行跌1.58%,中信银行跌1.45%。

电力板块高位回落,粤丰环保跌4.43%,中广核电力跌2.63%,大唐发电跌1.97%,中电控股跌1.05%。

商品外汇



现货黄金亚盘日内呈现反弹,在1940附近再次受到支撑反弹近10美金。现货白银在23.6企稳反弹,目前触及23.9附近。

WTI原油期货日内继续反弹,重新回到70上方。

美元指数亚盘回升,欧盘反转下跌,价格在103附近受到支撑。

美元兑离岸人民币冲高回落,未能突破昨日前高7.1787,目前小幅回落至7.17附近。

澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势,目前价格在4.86 – 4.865区间盘整

澳元兑美元亚盘震荡上行,目前受阻于0.679 – 0.68。

欧元兑美元亚盘弱势盘整,欧盘发力再次回到1.08,预计进一步上行至1.087。

英镑兑美元亚震荡上行再次创5月11日以来高点,在1.26之上继续上行获得支撑上行,目前5月10日前高1.268。