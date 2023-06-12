亚太市场收评 2023.6.12

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特斯拉股价10日连涨，马斯克重回世界首富，这场狂欢还要持续多久

特斯拉股价周四上涨 4.6% 至 234.86 美元，连续第 10 天上涨，这是去年11月以来的最高水平。在 1 月初跌至两年来的低点后，特斯拉股价上涨近 115%，在今年上涨 12% 的标准普尔 500 指数成份股中排名第三。