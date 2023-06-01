亚太股市收评 2023.6.1

Market outlook

6月市场投资策略

美联储6月是否加息将取决于5月的劳动力市场和通胀数据，AI股可能将迎来调整；纽元兑美元可能获得一定的反弹，但难挡颓势；澳洲6月大盘可能仍将维持弱势表现；香港股市的反弹需要看到利好的中国经济数据；黄金在6月将继续维持与美元的负相关性。