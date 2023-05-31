亚太股市收评 2023.5.31

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金融早报：美国债务谈判面临国会僵局，恒生中国企业指数逼近熊市

由于一些极右翼共和党议员的分歧，美国债务协议在国会面临投票障碍，尽管拜登总统和众议院议长凯文麦卡锡都表示有信心通过该法案。 美国国债收益率小幅下跌，表明市场仍对债务交易持乐观态度，而科技股指数、纳斯达克期货继续跑赢道指和标准普尔 500 指数。本周将迎来美国重量级科企，包括惠普、Salesforce 和 Broadcom 等软件公司的财报。