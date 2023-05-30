亚太股市收评 2023.5.30

Market outlook

AI的狂欢还能持续多久？债务协议的结果会如何影响后市？

自ChatGPT带火了AI概念后，作为该产品开发商OpenAI的芯片供应商，英伟达在上个季度出售了42.8亿美元的数据中心芯片，该领域的销售增长自2016年以来增长了约30倍。华尔街充分认可其在AI领域的龙头地位，上周曾创下单日24.37%的涨幅，周五继续走高，目前市值来到9620亿美元，距离“万亿美元市值俱乐部”仅剩一步之遥。