亚太股市收评 2023.5.29

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金融早报：英伟达推动 AI 芯片制造商暴涨

Nvidia 的股价在其强劲的财报中飙升 25%，引发了芯片制造商股价飙升，其中 AMD 的股价上涨 10%，台积电的股价上扬 12%。 人工智能行业的龙头微软也劲涨 3.8%。 科技股反弹再次捍卫美股大盘，纳斯达克指数进一步上涨至 13 个月高点，而道琼斯工业指数在能源和消费股拖累下下滑，为经济发展乏力的直接反映。