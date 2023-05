亚太股市收评 2023.5.26

澳洲股市

今日澳洲指数小幅反弹。S&P/ASX 200指数涨0.23%,报7154.8点; ASX All Ordinaries指数涨0.25%,报7334.9点;ASX Small Ordinaries指数涨0.09%,报2807.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:网络服务提供商Megaport Ltd(+6.21%);软件服务商Brainchip holdings Ltd(+6.17%)以及水果蔬菜供应商Costa Group Holdings Ltd(+3.94%)

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:医疗设备公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd(-6.30%);建筑产品公司 CSR Ltd(-5.05%)以及金融科技公司Block Inc(-5.58%)。

S&P/ASX 200中11 个板块中有 6 个板块收高。 信息技术是表现最好的板块,上涨1.55%。房地产、健康医疗板块走弱。



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (18.14M), South32 Ltd (16.49M), Region Group (14.32M),Incitec Pivot Ltd (13.92M),Stockland (12.58M)。

香港股市



休市一日