亚太股市收评 2023.5.25

Market update

金融早报：由于债务谈判停滞不前，美股续跌，但英伟达股价盘后飙升

美国股市连续第二个交易日下跌，因为债务谈判在距违约期限只有一周但仍未达成协议。 市场情绪恶化，违约风险上升，经济不确定性拖累周期股走低，波动率指数飙升 8% 至 20 以上。另外，美联储会议纪要内容显示，联储官员对是否持续升息产生歧义，说明其对继续货币紧缩的进程缺乏信心。值得注意的是美国债券收益率攀升伴随美元走强，表明美联储可能会在更长时间内维持高利率，资金流向美元以寻求安全。