亚太股市收评 2023.5.24

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早间总结： 纳斯达克指数延续四周连胜势头，美国两党债务上限谈判有望达成和解

周一，美股收盘时涨跌互现，纳斯达克指数和标普500指数收高，但道琼斯指数下跌。纳斯达克指数在过去连续四周收高，这是由于资金涌入现金充裕的大型科技巨头，以求在美国银行危机后后寻求避险。与此同时，以工业为主的道琼斯指数连续两天下跌，因暗淡的经济前景使得周期性板块承压。尽管美国债务违约的可能性很小，但投资者仍在谨慎地关注谈判进展，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡将在美东时间下午5点半举行会议。