亚太股市收评 2023.5.19

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早间总结：纳斯达克进入牛市，奈飞大涨9%

尽管债务上限谈判陷入僵局，但科技股的强势继续提振风险情绪，纳斯达克今年迄今上涨 21%，进入牛市。 流媒体直播公司 Netflix 在广告支持层取得成功，其股价飙升超过 9%，每月贡献约 500 万活跃用户。 Meta Platforms 推出了其定制计算机芯片以帮助 AI 开发，为技术集会增添了动力。 在下周发布财报之前，英伟达的股价也上涨了 5% 至 2021 年 12 月以来的最高水平。