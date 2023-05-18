亚太股市收评 2023.5.18

Market update

早间总结：美股收跌，家得宝财告不尽人意

周二美股全线收跌，因家得宝(Home Depot)第一季度财告不及预期，投资风险偏好受挫。这家家装零售商的股价下跌了2%，此前公布了20多年来最大的营收下滑，并因消费者需求减弱而下调了2023年的指引，拖累了其他零售商的股价，如塔吉特和沃尔玛，它们将在今天晚些时候公布其财告。