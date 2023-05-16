亚太股市收评 2023.5.16

Market outlook

中字估到金字估，金融股能否重振旗鼓带领牛市反攻？

上周金融板块放出的成交量远超于前几年的均量，但随后缩量调整，昨日放量拉升后但今日仍呈现缩量，板块冲高回落。相似情况可参考去年6月放量冲高后，板块进入了下跌整理。