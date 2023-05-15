亚太股市收评 2023.5.15

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京东第一季度业绩能否扭转股价疲弱走势？

投资者将关注京东管理层在此次财报会议中对百亿优惠计划的进展程度以及所带来的成效，以及对于下半年的前景展望。短期股价可能受补贴计划对盈利的扰动、消费复苏放缓、组织变革成效不及预期等因素扰动表现低迷。长期来看，公司的一系列变革或提高平台竞争力。