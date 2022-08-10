8月最重要的一天来临，美国7月通胀将如何引爆市场？

周三北京时间20：30将公布美国7月CPI数据，得益于能源价格的下跌和供应链问题逐渐改善，市场预期美国7月CPI同比将从6月份的9.1%下降至8.7%，环比预期从6月的1.3%下降至0.2%。但由于在利率上升 的背景下，租金和服务价格上涨显著，使市场预期7月核心CPI将同比上涨6.1%，高于6月的5.9%，环比预期上涨0.5%，低于6月的0.7%。

从基本逻辑来看，通胀的回落有助于美联储放松加息力度，从而利好股市，但事情往往不是表面上那么简单。虽然7月CPI预期降温，但核心CPI却有上行的风险，而即使如市场预期降至8.7%，但这个数据仍是令美联储“不舒服”的水平。

而上周五的非农数据给市场带来了巨大的“惊喜”。当然，数据或存在较大的水分，但这给了美联储官员非常大的底气，认为美国经济非常“强劲”，有足够的理由继续维持激进的政策，以使通胀回到2%的目标。

但债券市场似乎并不买账，2年期美债收益率与10年期美债收益率在非农数据后的倒挂程度加深了。目前倒挂幅度来到48个基点，超过2000年。图中阴影部分是美国经济衰退期，可以看到，在2年期美债与10年期美债倒挂后的1-2年，美国经济陷入衰退。

来源： Federal Reserve Bank of St. Louis

让我们再来看一下，在2000年和2007年这两次倒挂的时候，美股发生了什么。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 月线图

来源：Tradingview

自2000年4月 – 2002年9月，美股自高点下跌了80%，2007年11月 – 2008年11月，美股累计下跌超50%。

债券投资者认为，即使非农数据非常好看，但认为美联储有很大概率欺骗市场中的投资者。在远超历史水平的通胀环境下，美联储想使通胀回到目标水平，没有可能避免经济陷入衰退。美联储这样做的用意只是为了给加息找到充分的理由。即使9月加息50bps，也很难阻止经济进入到衰退区间，那为何不下定决心维持75bps的加息，让通胀更快的降温？

通过更大程度的加息，为以后的降息预留更多的空间。等经济衰退后，美联储有充足的工具出面救市，收益率倒挂的问题就迎刃而解了。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

来源：CMC Markets

纳斯达克指数自上周五以来录得三日下跌。随着市场预期9月加息75bps的概率来到了70%，投资者感到不安，不确定性引发了市场的连续抛售。从结构上看，纳指目前仍处于下行通道中，在没有出现明显的反转形态时，价格仍有很大可能再次回落。

1999年美国互联网泡沫膨胀，失业率下降至4%。由于经济过热，通胀急速攀升，美联储自1999年6月 – 2000年5月进行加息，6次上调利率至6.5%。随后2000年互联网泡沫破裂，美国经济陷入衰退。随后美联储政策转向在次年年初开始连续降息，但美股自2000年5月退出加息周期后，仍然维持了长达两年的熊市。

没有人知道市场的底在哪，也没人知道市场能反弹到哪。但风险是可以预估的，当意识到风险可能要来临时，理性的投资者应当优先规避风险。



