一周展望：杰克逊霍尔全球央行年会，英伟达Q2财报！

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

欧元区、英国、美国PMI初值 —— 周三

7月最新的PMI数据显示，德国制造业跌至新冠疫情封锁以来的最低水平 38.8，进一步证明德国经济停滞不前。出口和国内需求疲软以及能源价格高企正在给经济活动带来压力。唯一的亮点是服务业PMI，为 52.3，但即使如此，经济活动也显示疲软。法国的经济活动也令人失望，制造业和服务业在进入第三季度时均出现收缩。7 月份制造业PMI下滑至 45.1，服务业PMI下滑至 47.1。随着能源价格在过去几周大幅上涨，市场预期8月很难出现显著改善。

与欧洲一样，英国的制造业和服务业活动也出现放缓，但与其他国家不同，综合 PMI 仍处于扩张区间，7月录得50.8，建筑业一直是一个显着的优势，但重点仍然是制造业，7 月制造业PMI放缓至 45.3，而服务业则从 6 月份的 53.7 放缓至 7 月份的 51.5。最近的 6 月份 GDP 数据显示出强劲的表现，但在能源价格反弹的第三季度可能更具挑战性。

相比之下，美国的PMI数据这几个月相对稳定，制造业PMI在6月放缓至46.3后，在7月反弹至49，而服务业PMI虽然在前两个月连续放缓，但仍处于扩张区间，7月录得52.4。市场预期8月制造业PMI将维持在49，与前值持平。服务业PMI小幅放缓至52。

英伟达Q2业绩 —— 周三

截至8月18日收盘，英伟达今年上涨196.45%，此轮上涨很大程度上是由于其高规格芯片可以推动人工智能革命的乐观情绪所推动的。早在 5 月份，该芯片制造商第一季度营收 72 亿美元超出预期后，股价大幅上涨。该公司将第二季度的收入指引上调至可能破纪录的 110 亿美元。这比上一季度的收入大幅增长，这是由于数据中心芯片销售大幅增长的预期以及人工智能投资的推动。第一季度，该公司在数据中心芯片方面创造了 42.8 亿美元的收入。博彩业创造了 22.4 亿美元的收入。对于第二季度，市场预期营收为110.86亿美元，同比增长65.5%，其中数据中心收入预计将达到 77.8 亿美元，贡献大部分增长，其中游戏收入预计将达到 24 亿美元。预计EPS为1.74 美元。

杰克逊霍尔全球央行会议—— 周四 – 周六

市场将密切关注美联储主席鲍威尔是否会在本周举行的全球央行年会上披露在 9 月的利率会议上暂停货币紧缩行动的信号。此次研讨会还为各国央行在全球经济面临挑战的时期过度收紧货币政策所面临的风险提供重要见解。在过去的几周时间，美国的劳动力市场数据保持韧性，通胀反弹，以及零售消费超预期增长，使美联储发表了强硬言论，但其加息周期可能已接近结束的时候。现在的关键问题不是利率将进一步上涨多少，而是利率将维持在当前水平多久。他可能会在今年的会议上发表不那么强硬的发言，但他也不愿宣布胜利。显然，美联储认为对抗通胀的斗争远未结束。在这种情况下，鲍威尔不太可能会带来任何鸽派的惊喜。美联储将坚持不懈地努力降低通胀，即使这意味着失业率上升

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国8月1年期与5年期LPR利率

周二：美国7月成屋销售总数年化

美国8月里奇蒙德联储制造业指数

周三：欧元区8月制造业与服务业PMI初值

德国、法国8月制造业与服务业PMI初值

英国8月制造业与服务业PMI初值

美国8月Markit制造业与服务业PMI初值

英伟达Q2财报

周四：美国7月耐用品订单

杰克逊霍尔全球央行年会

周五：美国8月一年期通胀率预期

杰克逊霍尔全球央行年会

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月19日）

道琼斯工业指数上周连续走低，周五探底回升，在上升趋势线附近获得支撑，34450为此前的空头阻力区域，若本周能在此处企稳反弹或形成支阻转化。策略可以前低34300为防守进行逢低看多处理。

现货白银（XAG/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月19日）

现货白银在本周表现出较强的支撑，在22附近止跌并小幅度反弹。此处也为6月的支撑，或形成阶段性双底。本周可以22为防守进行逢低看多的策略。日线MACD有形成金叉之势头。

英伟达（NVDA） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月19日）

英伟达股价近期处于震荡回落的趋势，但从成交量上来看，自8月中旬以来成交量没有明显衰竭，并出现小幅度放量，周五股价在60日均线附近探底回升，投资者可关注此处能否出现止跌反弹。若本周财报业绩超预期，不排除支撑股价再次出现向上之势。

香港恒生指数（HSI Cash） —— 周线图

来源：CMC Markets（8月19日）

恒指上周继续呈现下跌态势，目前价格处于震荡下跌通道的下轨支撑区域附近，短线出现超卖，不排除此处或出现一定的反弹修复。下方支撑关注17600。



