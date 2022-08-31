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伊拉克安抚油市，国际油价单日暴跌超6%，多头投降了？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

31 Aug 2022, 13:50

期国际油价受消息面扰动较深，我们曾在8月12日和8月25日给予原油短期反弹的策略，并给予目标价100。昨日亚盘时段WTI原油最高触及98.37美元/铜，距离100仅差一步之遥。

前期看油价的反弹逻辑主要建立在俄乌局势至今没有改善，全球仍笼罩在能源危机的背景下。并且市场对经济衰退的预期还相对较早，今年暂未衰退风险。欧佩克料以衰退为由限制产量，供应端仍有不确定性，该逻辑将支撑短期反弹。

拜登自上台后因为致力于清洁能源计划，因此对国内的页岩油企业进行了打压，在油价上涨后，美国油企用更多的利润进行分红，也不配合拜登的扩产计划。而沙特与拜登在今年7月的会晤也没有达到实质性的效果。拜登此前释放美国的战略石油储备，但EIA的库存已经降至1985年1月以来的最低水平，为连续第50周下降，进一步释放储备的空间有限。因此，拜登手上的牌在所剩无几的情形下，只能选择重返伊核协议，而这个决定遭到了全体共和党和部分民主党的强烈反对。因为在特朗普执政时期退出了伊核协议，其政治方针就是亲近沙特、以色列等国，并且阿拉伯国家跟伊朗的关系也非常差，拜登此举或是维护中期选举的无奈之举。

这两周油价整体走势一波三折，主要受消息面扰动较深。8月22日在传出伊核协议的利好消息后油价曾一度大跌4%，下探87附近，但随后沙特释放减产威胁促使油价进一步抬升，最终价格重回90上方，随后一路震荡上行。但昨日油价再度受基本面消息刺激大幅下跌：（1）昨日伊拉克放出消息宣称取消全国宵禁，石油出口并未受到巴格达暴力冲突的影响，有能力增加对所有目的地的石油出口，并准备增加对欧洲的供应；（2）美伊被传达成核协议，未来两三周内公布 ；（3）美国至8月26日当周API原油库存意外录得59.3，预期值为-63.3，前值为563.2。

油价后市如何？

目前需要考虑几个不确定性

  • 伊核协议仍旧面临不确定性，该协议遭多方反对
  • 欧佩克+在9月5日将开会商讨10月产量以及后续月份的计划，沙特或释放减产信号提振油价。
  • 美联储9月加息75个基点的预期升温，提振美元对油价形成利空。

综上考虑，在9月22日美联储加息落地前，油价或陷入震荡盘整，但下跌创低概率较小。

即使伊核协议达成，伊朗重返原油市场，但在短时间内无法填补原油供应缺口，沙特料将减产进行反击，北半球冬季燃料需求提升，全球经济放缓但无衰退风险（或明年进入衰退），油价在受短期消息面扰动后，价格的走向仍取决于供需关系。

因此，仍维持WTI原油或反弹至100的目标。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图（8月31日）

来源：CMC Markets

WTI原油关注第一支撑90附近，若跌破则关注86。

趋势倾向于震荡盘整，上方阻力位100。

 


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