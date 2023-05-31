美联储是否会在6月进一步加息，将如何影响近期大热的AI股？



美联储在5月加息25个基点后，市场对美联储是否在6月暂停加息展开了讨论。但在一系列强劲的数据支撑下，例如劳动力市场强劲，PCE指数呈现反弹，社会支出仍然呈现韧性。加上近期科技股在良好业绩的支撑下推动纳斯达克指数持续上涨，美国当前的经济火热似乎让美联储没有理由按下暂停加息的脚步。

但目前定论美联储在6月加息还为时过早，在美联储6月会议召开之前，我们仍会看到5月的就业市场和通胀数据。这些数据若呈现明显降温或使美联储暂停加息的预期升温，因为美国经济的一些领域已经陷入收缩，例如银行信贷大幅收缩，商业活动指数降低等等，而暂停加息对股市将形成短暂的利空。

即使6月美联储暂停加息，也并不意味着美联储已经结束了加息过程。考虑到债务上限提高后美国政府新发的债券需要买家，美联储在致力于抑制通胀的背景下可能并不会过多参与购买，对于国内机构和海外投资者而言，因现在市场利率已经达到5%，只有更高的利率才能吸引到买家，并且需表明高利率环境将维持很长的一段时间。

因此，可能存在一种情况是，现阶段的AI火热造成了以英伟达为首的芯片公司大幅上涨，包括AMD、台积电，其中英伟达的单月成交量已经达到了2021年11月的水平，随后股价触顶下跌，不排除华尔街机构在6月斩获颇丰后选择获利并抽取流动性购入新发的买债。因此，短期来看，6月AI板块出现调整的概率较大。

澳洲4月通胀超预期反弹，加息预期升温；股市表现弱势，6月能否反弹？



澳大利亚统计局在5月31日公布的数据显示，4月CPI同比上涨6.8%，超出市场预期的6.4%，前值为6.3%。通胀的再次上行使澳联储进一步加息的预期升温，政府债券收益率走高，促使S&P/ASX 200指数在5月的最后一天下跌1.64%。澳洲股市在5月整体表现弱势，S&P/ASX 200指数在5月下跌2.98%，整体落后欧美、日本股市。因其权重板块材料、金融在整个5月表现不佳，信息技术板块虽然受AI概念的火热连续上涨，但由于其占整体比重较低难以扭转大盘颓势。

市场进入6月，前期涨势过高的信息技术板块可能面临修正。而材料板块能否反弹需要依赖经济基本面的情形，中国5月的经济复苏呈现明显放缓，一定程度上限制了澳洲矿业公司的营收。而金融板块目前已经形成了明显的顶部形态，在高利率环境下信贷的进一步收缩的局面难以扭转。大盘在6月可能仍将延续较弱的走势。

新西兰联储连续12次加息，6月暂停加息预期升温，纽元是否还会下跌？



5月24日，新西兰联储将现金利率提高25个基点，低于市场预期的50个基点，现金利率升至5.5%。由于新西兰联储对紧缩过度表示担忧，发表了暂停加息的信号，并暗示可能在11月将现金利率提高至5.75%。这意味着新西兰联储很可能将按兵不动一段时间，其鸽派的发言使纽元兑美元大幅下跌，创去年11月以来的最低水平。从目前来看，6月的纽元可能难以扭转当前的疲弱走势，除非美联储在6月暂停加息可以使空头得到短暂的喘息，但反弹可能难以延续。

香港股市5月继续创低，落后于全球主要股指，6月能否迎来转机？



香港股市5月因中国经济数据表现疲软，导致外资持续流出，股市下跌。恒生指数5月下跌8.35%，恒生科技指数下跌7.04%。板块方面，以腾讯、阿里、美团为首的中概科技股表现不佳，虽然一季度财报整体表现好于市场预期，但增速明显放缓。4月表现亮眼的内银，内险股在5月上旬冲高后连续下跌，板块指数近乎跌回4月初的起涨区域。新能源汽车板块继续呈现低迷的走势。航空板块本月大幅下跌13%，国航（-14.02%）、南航（-17.7%）、东航（-14.29%）、国泰（-5.68%）在本月均录得较大跌幅，反映在五一节假日结束后呈现出的出行需求不景气现象。而石油股也出现了冲高回落的现象，在5月上旬冲高后直线下跌，其趋势与中字头金融股类似，反映出中特估行情热度的消退连带影响中字头石油股，而国际油价的走低也对其产生了拖累。

展望6月，当下市场成交量呈现缩量形态，恒生指数延5日均线持续下跌，暂时价格难言底。市场正在等待更多的利好的经济数据来印证中国经济的复苏摆脱疲软，目前观望情绪较重。从技术盘面上看，投资者可等待两种情形判断可能出现的阶段性底部：1，低位出现放量探底回升则意味着出现一定买盘力量，2，指数连续缩量，但价格在低位盘整止跌。若出现这些情况可能意味着出现一定的下跌修复。

黄金5月连续走弱，在6月又会作何期待？

在风险偏好回暖的5月，黄金5月在冲高后连续走弱，最低触及1932美元/盎司，距5月4日创下的高点2081美元/盎司回落近150美元。美国经济的强劲，通胀高企造成了股市、美元走强，从而限制了黄金价格。6月黄金的走势可能仍与美元维持较强的负相关性，而美元的走势取决于前文所提到的劳动力市场和通胀数据，若失业率走高，通胀降温，美联储暂停加息预期升温，将对美元形成利空，同时对经济前景的担忧可能促使黄金扭转颓势。因此，我们需要等待这两个关键数据公布之后再做决断。



