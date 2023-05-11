通胀连续十个月放缓，暂停加息预期升温，对股市真的是利好么？

美国4月总体CPI同比上涨放缓至4.9%，预期为5%，前值为5%；核心CPI同比上涨放缓至5.5%，符合预期，前值为5.6%。

总体CPI的下降对于美联储来说是一个积极信号，这支持了美联储可能在6月暂停加息。在数据公布后，CME的FED Watch显示美联储在6月维持利率水平在5%- 5.25%不变的概率上升至96.1%，加息25个基点的概率下降至3.9%。但从核心CPI的数据来看，连续4个月在5.5%附近徘徊，意味着当前通胀仍然具有较强的粘性。美联储可能在下次会议中暂停加息，但会强调今年没有降息的可能。

来源：CME

从股市的表现来看，美国三大股指昨天涨势分化，道琼斯指数高开但盘中一度下跌近1%，随后反弹，收盘-0.09%。纳斯达克指数盘中表现整体强势，收涨1.04%，标普500指数收涨0.45%。

道指的表现整体暂时符合昨日的判断，即通胀呈现比预期的进一步放缓，即意味着利空。

暂停加息对股市真的是利好么？

下图是近40年来道琼斯指数与联邦基金利率和衰退之间的关系。大方向上来看，在1980年代以来美联储的利率水平整体呈现下跌趋势，道琼斯指数整体呈现上涨态势。即利率下行，导致流入市场的钱变多，推动资产价格上涨。但从阶段性的表现来看，每当利率见顶时（图中蓝线标红圈处），股指都会出现一定程度的下跌，通常都发生在衰退期（图中下方黄色凸起区域）。逻辑就是，美联储加息至峰值后暂停加息，经济陷入下行趋势并可能进入衰退，股市下跌，随后美联储开始快速降息，股市上涨（降完息后保持低利率一段时间，股市连续上涨）。

道琼斯指数（黑线） vs 联邦基金利率（蓝线）来源：Tradingview, CMC Markets

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因此，若美联储在6月结束了加息周期，这意味着股市将陷入持续的抛压。从目前来看，从结构上道指的表现比纳指、标普500更弱。纳指现阶段上升趋势暂时完好，昨日向上突破了平台阻力区域，价格持续位于5日均线之上。虽然短期来看纳指偏强，但预计上方空间有限。对于投资者而言，我们无法判断顶部具体在哪，但考虑到未来潜在的大概率下跌风险。此处并不适合再过分看多，可等待价格失守5日均线再做决断。

道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图来源：CMC Markets（5月11日）

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纳斯达克100指数 NDAQ 100 Cash —— 日线图来源：CMC Markets（5月11日）

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标普500指数 SPX 500 Cash —— 日线图来源：CMC Markets（5月11日）

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