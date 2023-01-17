浅谈美国通胀数据对道指走势影响

美国12月份CPI数据符合市场预期，录得同比涨幅6.5%，为连续第三个月呈大幅降温走势，并进一步支持风险资产的反弹走势。美国股票指数期货在上周连续四个交易日上行，道琼斯指数期货自1月份低点涨幅逾3%。那么，为何美国通胀数据对道指产生如此大的影响？道指期货是否可以延续自10月份以来的反弹走势呢？

道指的牛市行情在近期或有望持续

美联储在2022年升息7次，共上调联邦基准利率425个基点，并一度连续四次升息75个基点以大打压数十年以来的高通胀。如此激进的升息引发美股近于一整年的下行走势，美国道琼斯指数自2022年1月份至10月份低点跌幅逾26%。12月份，美联储将升息幅度由此前的75个基点降至50个基点，结束了其激进式的升息进程，但称不会在通胀回归到2%的水平前结束升息路径。虽然美联储坚持鹰派立场，但美国股市实际上自去年10月份触底后便进入迅猛反弹的走势终，因近三个月的美国通胀水平持续大幅降温，10月份录得7.7%，11月份下滑至7.1%，12月份进一步下行至6.5%，引发道琼斯指数自10月份低点反弹的幅度高达19%。而实际上美国通胀在6月份见顶于9.1%后便开始放缓走势，近三个月以来的急速下行使得投资者相信美联储将提前结束升息周期。但在上周美国通胀数据出炉后，CME美联储利率期货市场显示，美联储在今年2月份再次下调升息幅度至25个基点的概率升至93%，并在三月份实行最后一次升息，然后在年底开始进入降息周期，说明迅速下滑的美国通胀率大幅增强了美联储提前结束升息并进入降息周期的预期，从而推动美国股市继续延续反弹行情。

由此来看，美国道指期货走势至少会在2月份美联储会议前保持继续反弹的走势，但美国四季度大企业财告结果将仍然会在近期主导市场的投资情绪。权重较大的美国大科技公司，例如：苹果、微软、迪斯尼以及波音公司都可能引发短期的美股震荡行情。

美股的主要风险因素

虽然美股反弹数月，但宏观方面的风险仍然为不可忽略的“重中之重”风险因素。虽然美国通胀率已经大幅降温，但6.5%的水平仍然为美联储目标水平2%的三倍多，美联储即便再次减缓升息步伐也难以在短期内结束升息路径，二月份的美联储议息会议将有可能引发金融市场的大幅波动。中国经济重启而引发的大宗商品价格再次膨胀潜在抵消掉部分由于中央银行升息而抑制的通胀降温，俄乌战争所也将继续对物价起到催生影响，进而减缓美联储以及其他央行退出升息周期的时间。

另外，从刚刚公布的美国大银行四季度财告看，大部分银行的信用损失准备金均大幅上行，表明银行对坏债风险的警觉提高。美国长短期政府公债收益率出现倒挂已经数月，金融危机爆发的风险也逐步走高。从历史上看，当美国政府公债收益率出现倒挂后的18个月到两年内均由金融危机爆发。若美联储延长升息周期，将使得经济前景继续恶化而导致数十年不遇的经济危机与金融危机。可以说，美国金融危机的爆发很难避免，但由于市场对于通胀下行以及升息减缓的乐观情绪或有望继续支持道指的牛市行情。

道琼斯指数的技术分析视频







