恒指、纳指、日经趋势分析

恒生指数自5月31日以来从底部反弹逾10%，本轮反弹主要由地产、科网、新能源汽车板块交替拉升指数。目前指数已经自上而下突破下行结构的阻力区域，上穿多周期均线，MACD形成金叉，预计指数回踩5日均线后将延续上行态势，目标21000。

央行在下调MLF利率后，市场预期央行将继续下调LPR利率支持地产，并且商务部也表明将推动进一步的政策措施刺激汽车、家居、品牌消费和餐饮业发展。预计在加码政策的预期下，指数将迎来再次冲高。

香港恒生指数 HSI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月16日）

纳指100昨日再次收阳，日线6连阳，周线8连阳。纳斯达克综指过去三天持续出现放量指数来到去年3月以来的高点，为加息周期前的水平。目前上升趋势完好但价格已经处于上升通道的阻力区域。若在未来几个交易日价格不能形成有效突破或有短期的修复需求，投资者当下应理性看待当前过热的走势。

纳斯达克100 NDAQ Cash —— 周线图

来源：CMC Markets（6月16日）



日本央行今日继续维持宽松的货币政策立场，保持利率在-0.1%不变，维持10年期日债收益率目标0%，对当下YCC政策没有任何修改。其措辞仍然强调在必要的情况下将继续宽松，实现通胀持续在2%的目标。

其宽松的立场促使日经指数继续呈现日内走高态势。目前指数在高位呈现盘整，暂未形成明显的短期方向，因此，多头投资者需观察箱体支撑33100，若跌破或迎来短期修复。

日经225 —— 日线图

来源：CMC Markets （6月16日）



