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Technical analysis

联储再行发飙，黄金反弹是否终结？

Gold

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

08 Mar 2023, 12:10

周二，美联储主席鲍威尔在国会前证词讲话中表示若就业市场吃紧与高通胀仍无明显改善，将可能会再次提高升息幅度。华尔街在包围鹰派的表述后急速下滑，美国三大股指几乎抹去前三天的所有涨幅，同时美元再度走强。美元指数升至三个月高位105. 70以上，导致包括贵金属与原油的大宗商品市场全面急跌。 其中，黄金期货价格暴跌35美元，至1814, 再次逼近年底低位1800附近。那么，黄金的反弹走势是否告一段落？


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