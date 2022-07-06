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黄金失守1800创年内新低！原油日内重挫10%，美股“一枝独秀”绝地反攻

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Jul 2022, 13:50

二亚盘时段，黄金始终温和运行于1800上方，但在晚间美盘时段加速下行，一度下行跌破1800和1月28日低点1780.46美元/盎司。日内自高点下跌近50美元，最低触及1764.09美元，目前价格略有反弹，在1770附近运行。


黄金兑美元 XAU/USD —— 日线图
图片来源：CMC Markets


在周一的报告中我们有讨论本周黄金的走势，虽然上周五实现翻阳，但投资者仍需关注前两个交易日的表现，很遗憾，金价在周二迎来了破位下跌，意味着现阶段方向或已确立，目前市场偏空。


黄金日线级别已经跌破自去年4月以来的上行趋势线，大级别趋势的破位意味着行情进一步延续的概率更大。MACD指标在0轴下方出现二次死叉，指标偏空。在目前市场对美联储加息预期没有改变的情形下，黄金或将继续承压下挫。


由于通胀或将见顶，通胀的下行会使黄金不会像之前一样受到投资者的青睐。而能给与金价重新上行的动力则为美国经济出现衰退（通胀明显下行），随后美联储停止加息并有可能降息。当前市场预期利率将在2023年第一季度见顶，这意味着美联储最快或在明年进行降息，以避免经济的进一步衰退，这或将为黄金提供多头契机。


笔者在5月17日写过一篇今年看空黄金的报告，有兴趣的朋友可进行参考：黄金节节败退，价格见底了么？年内或跌至1600附近
当然预估的价格是否会触及1600无从定论，但1680或被触及。该位置为2020年4月以来的低点，并且在随后的多次重大调整时均未跌破过该水平，意味着具有较大数量的买盘。若价格进一步下行至此，或将迎来强力支撑。

黄金兑美元 XAU/USD —— 周线图
图片来源：CMC Markets

原油昨日继续录得大跌，这并不意外，看空逻辑已在上周五的报告有具体阐述，感兴趣的朋友可进行参考：半年收官，原油继续下跌超3%，录得7个月以来首次收阴！下半年或继续延续跌势


原油下跌逻辑可简单概括为：1.欧佩克增产 2. 拜登计划访问沙特 3. 美国施压本土油企 4.美联储激进加息75bps 5. 经济衰退、疫情地区爆发风险引发需求担忧。


 美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 4小时图
图片来源：CMC Markets


从图中可以看出当前价格已出现破位迹象，昨日刺破100整数关口，最低跌至98.56美元/桶，目前价格迎来短期反弹，重回100上方。投资者可关注价格能否持续维稳在100上方，价格在超跌后或迎来短暂的技术性修复，震荡于100-110附近，但整体思路以逢高看空为主。

美股昨天表现一枝独秀，在美盘时段大幅反弹，纳指反弹超2%，与欧洲股市形成了鲜明的对比，体现出其“风向标”的地位。


正如此前的观点一样，股市的机会是从危机中诞生的。反弹逻辑为：市场加大对美国经济出现衰退的压住，美联储或将最快明年降息，货币政策从下半年开始放缓，在明年1季度利率触顶。


我们并不知道明年是否会降息或什么时候降息，美联储自己也不知道，毕竟他们都是依据数据的指引。但既然看到了衰退迹象，意味着放松政策并降息的概率会提高，市场预期出来了，价格就会提前反应。


短期风险： 7月28日加息之前市场或显得不稳定，短线投机资金或进行获利了结，价格仍有反复概率，稳健投资者可在加息落地后择机处理。


MACD指标呈现底背离（指标走升，价格走低），具有中期反转信号。


纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图
图片来源：CMC Markets


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