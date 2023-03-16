需求担忧引发WTI原油自2021年来首次跌破70关口，黄金单日一度飙升50美金能否再创新高？

周三，因近期美国地方银行股的暴雷以及瑞士信贷的流动性风险担忧激发了市场的避险情绪，以及美国能源信息署（EIA）、国际能源署（IEA）和均发布了利空报告。促使国家油价盘中一度大跌约8%。

从日线结构来看，WTI原油昨日大幅下跌失守70关口，跌破了自去年12月初以来形成的底部盘整区间，但可以看出价格在62-63附近有着重要的支撑。考虑到在七国集团对俄油的价格上限设置在60美元，以及在需求放缓的情况下，产油国或进一步减产维持供应平衡，油价在当前水平不宜再过分追空。

WTI原油 Crude Oil WTI Cash —— 日线图（3月16日）

来源：CMC Markets

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短周期级别价格陷入技术性的超卖，近期走势主要由情绪面推动为主。RSI指标位于超卖区间，从过去4个月的走势来看，指标出现超卖均出现一定程度的反弹修复。因此，价格或反弹至72.3附近。

WTI原油 Crude Oil WTI Cash —— 4小时图（3月16日）

来源：CMC Markets

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受避险情绪推动，黄金昨日在触及日低1885.9美元/盎司后迅速拉升，日内最高涨至1937.53美元/盎司，涨幅超过50美元。尾盘小幅度回落，截至当前报价1913.6美元/盎司。

黄金近期的走势主要由避险情绪的推动，与欧美股市整体呈现反比关系。价格连续突破阻力1867，1900关口，目前仍处于强势周期。因此，价格在1900之上可维持逢低看多的策略，目标关注2月前高1960。

然而，若银行业的担忧若在后续不能持续发酵，或导致市场风险情绪的回暖，即造成股市反弹，黄金下跌，债券价格下跌的局面。因此，投资者需时刻关注市场的情绪面的变化。

现货黄金 XAU/USD Cash —— 4小时图（3月16日）

来源：CMC Markets

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