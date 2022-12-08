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黄金陷入盘整能否再次突破1800？英国股市或顶部已现

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

08 Dec 2022, 13:15

市场对美联储将放缓加息步伐的预期越来越高，本周金价在周一突破1800美元/盎司，最高触及1809.97美元/盎司。然而，由于本周经济数据和事件较为清淡，市场在等待下周美国11月的通胀数据和美联储利率会议，促使多头短期进行了一定的获利回吐。黄金在11月期间上涨7%，是自2021 年5月以来的最佳表现。

从当前形势来看，黄金的未来走势仍与美联储的货币政策高度相关，即使美联储在12月放缓加息步伐后，投资者仍希望捕捉鲍威尔在新闻发布会上是否释放更多的政策转向信号，而这很有可能取决于美国11月通胀数据的表现。当前市场的观望情绪升温。

4小时级别黄金处在上升趋势中，价格在1770附近具有明显支撑，若价格位于该水平上方则维持短期多头观点，或再次挑战1800关口。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（12月8日）

点击查看大图

英国10月的总体CPI已经触及11.1%，即使在英国央行连续实行75个基点的加息也于事无补。英国央行估计英国经济已经陷入衰退，并将持续至明年年底，然而资本市场却没有对其做出任何的恐慌反映，其走势紧跟美股。英国富时100指数自10月中旬以来连续两个月上涨，价格最高曾触及7600上方。然而从整体结构来看仍处于高位盘整向下趋势，价格在7600上方受到明显阻力。本周整体价格表现低迷，MACD指标高位形成死叉，价格或酝酿新一轮下跌趋势。

英国富时100指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（12月8日）

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