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黄金11月大放异彩，12月能否延续上涨趋势？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

25 Nov 2022, 12:30

现货黄金在11月3日触及低点1616.59美元后开始了强势的反弹行情，价格在11月15日触及8月15日以来高点1786.69美元后小幅回落，当前价格在1760附近运行。

从月线级别来看，不出意外的话，黄金将在连续7个月下跌后首次收阳。而1786附近为此轮下跌趋势斐波那契38.2%的回档位。


现货黄金 XAU/USD —— 月线图

来源：CMC Markets（11月25日）

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从大级别来看，我们无法通过单月的收阳来判断黄金已经扭转了熊市下跌趋势，暂且只能判断价格处于超跌反弹。黄金此轮反弹也受到了消息面和经济数据的短期刺激，而价格能否走牛还需要进一步观察美国的通胀数据以及政策信号。虽然美联储释放了12月大概率加息50个基点的信号，但美联储依旧维持着鹰派的基调。

从日线级别来看，黄金在1600附近三次探底回升，意味着该位置有着较强的支撑。目前需观察价格能否突破此轮反弹前高1786.69和此前的多空分界线1805。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（11月25日）

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从周线级别来看，若本周收阳，价格或进一步延续多头趋势。若价格突破1805，或进一步上行挑战斐波那契50%回档1840附近。该位置也为此前上行结构趋势线，或成为新的阻力区域。

现货黄金 XAU/USD —— 周线图

来源：CMC Markets（11月25日）

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从过往10年来看（除2012年），黄金通常在12月至1月表现相对强势。如下图所示（图中蓝圈区域为12月-1月）。

现货黄金 XAU/USD —— 月线图

来源：CMC Markets（11月25日）

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