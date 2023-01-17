黄金开年上演逼空行情！下一个目标2000？现阶段能否追多

1月17日，黄金亚盘延续上周五的多头趋势，一度触及去年4月25日以来的 高点1929美元/盎司。随后冲高回落，收于1915.74美元/盎司。

黄金自去年11月触及1600附近的低位后开启了长达近两个半月的连续上涨趋势。支撑这一波上涨的主要逻辑有以下几个因素：

随着美国通胀连续回落，美联储12月放缓加息至50个基点，美元与美债收益率连续下跌助推金价走高。12月通胀报告符合预期进一步降温，促使市场预期美联储将在2月的会议上继续放缓加息至25个基点。

世界央行下调2023年全球经济增速，经济有陷入衰退的风险刺激了黄金的避险需求。

黄金通常在12-1月的跨年期间表现亮眼，因季节性需求增加。

全球央行加大黄金储备

俄乌战事仍然面临不确定性

黄金ETF在过去十日呈现连续净流入

从目前来看，所有的分析逻辑均以看涨为主，市场也在现阶段印证了这些逻辑是正确的。金价在去年连续下跌7个月后目前已实现了连续反弹了2个半月（不出意外的话1月将收涨）。收复了去年约四分之三的跌幅。现在需要思考的是，这些逻辑能否进一步支撑金价持续走高进入牛市周期暂时是个未知数。根据笔者的观察，当前市场暂时未看到任何看空的猜想。在市场的观点出现一致性后，这对于已经反弹了相当程度的黄金是否是好事。

在交易市场中最忌讳的则是盲从，一个逻辑能支撑一波行情的出现但并不代表长期有效。试想这些逻辑是否会在2023年出现改变？例如：

俄乌战事可能出现转机

通胀在2023年变得根深蒂固，降速不及预期，美联储坚持鹰派政策。

即使放缓加息，但仍然处于加息周期中，随着利率即将到达峰值，对经济活动的抑制作用将逐步显现。居民的生活负担日益加重，避险需求可能被投资需求的下降所抵消，即现金为王，存款需求增加。

我们无从得知金价的顶部区域在哪，但通过思考一些潜在的风险可能使我们避免市场出现深蹲的风险。比如在2020年初疫情爆发的时候，避险需求促使黄金开启了长达8个月强势上涨行情。金价在2月底触及1650附近后，当时市场的诸多观点都对黄金表达了非常乐观的情绪，目标在1700，1800，2000的比比皆是，当然在年内的后续月份黄金均触及了这些目标。然而金价在2月28日和3月经历了非常大的调整，如下图所示

现货黄金 XAU/USD —— 日线图（1月17日）

来源：Tradingview, CMC Markets

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从现在的趋势上看，金价自底部反弹300美金后，还未出现明显的调整修复。技术指标上看，MACD指标出现高位收敛迹象，需观察后续的几个交易日是否会形成死叉背离。RSI指标进入多头超买区间并呈现背离。因此，当前的观点更倾向于等待市场出现明显调整。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图（1月17日）

来源：Tradingview, CMC Markets

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对于黄金未来的趋势预测，我们通过对比自1980年 – 2022年美国CPI和黄金价格的关系来做一个大致的判断，如下图所示：

美国CPI

来源：TradingEconomics

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现货黄金 XAU/USD —— 月线图（1月17日）

来源：Tradingview, CMC Markets

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从上述两张图来看，黄金的运动轨迹与CPI几乎保持着正相关性。由于黄金近些年由于超发货币导致投机属性大幅上涨使价格区间迅速抬升，但其走势的节奏与通胀基本吻合。如果说美国当前的CPI已经触顶并开始正式的下行周期，那么金价接下来会呈现怎样的走势呢？



