黄金延续反弹注意1680阻力，原油能否突破90？

现货黄金自10月21日触及低点1617.38美元/盎司后迅速拉升，从整体的4小时结构上看，价格处于震荡反弹趋势。此次反弹的逻辑主要在于上周五“美联储通讯社”声明美联储可能会在11月的会议上讨论放缓加息的可能，美元价格回落为黄金带来上升动力。然而，投资者仍需关注接下来的风险数据和事件，预计接下来的反弹空间有限。

10月28日晚间将发布美国9月核心PCE数据，这是美联储最关注的数据。市场预期9月核心PCE物价指数同比将上涨至5.2%，前值为4.9%，数据若符合或超预期将形成利空。

此外，下周四将是美联储的利率决议，虽然11月会议加息75个基点为大概率事件，正被市场逐步消化，但美联储可能继续维持强硬的鹰派态度，防止市场提前预期美联储政策转向带来的价格上涨风险。因此，黄金可能会出现承压下挫，当前策略仍以逢高看空为主。

若延续反弹则关注上方1680阻力，金价若跌破1654或有进一步下行风险。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（10月28日）

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美国WTI原油在10月26日向上突破底部盘整区间，昨日美国公布第三季度GDP数据，数据为2.6%，好于预期的2.4%，前值为-0.6%，结束了今年前两个季度的负增长趋势。GDP的正增长消除了市场对于短期经济衰退的担忧，石油需求担忧减弱，油价得以提振。

然而从趋势结构上看，油价自7月以来形成了震荡下行结构。而利率的上行对于经济的传导具有滞后性，美国的第四季度GDP的增速仍有可能面临下行风险，因此油价短期的反弹不足以改变油价下跌大势。

从4小时图上看，WTI原油昨日最高触及89.79，该位置接近下跌趋势线的阻力附近。昨日尾盘时段冲高回落，今日亚盘延续回落趋势。投资者需要关注90-90.5的阻力，若不能形成二次冲高突破，价格或再次拐头向下。

WTI原油 —— 4小时图

来源：CMC Markets（10月28日）

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