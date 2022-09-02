黄金失守1700，9月是否还会创新低？抄底再等等

自8月以来，美元指数因美联储激进言论而接近20年高位，强美元对金价造成了很大的冲击，迫使金价在8月份结束时连续第五个月下跌。昨日金价进一步下跌至最低1688.89美元/盎司，为7月21日以来的低位。今日亚盘金价温和反弹，当前报价1699美元/盎司。

对黄金而言，其主要下跌风险正在被市场消化（美联储在9月大概率加息75个基点），CME的Fed Watch定价显示，9月份加息75个基点的可能性为70.5%。市场仍然在等待9月2日的非农和9月13日的8月通胀数据，风险事件暂未全部兑现，9月整体仍面临承压。若美联储在9月21 - 22日（美东时间）符合市场预期般行动，或造成利空兑现。

短期来看，投资者将关注今晚的非农数据。市场预计非农就业人数增幅将放缓至30万(7月为52.8万)，平均时薪增幅将放缓至0.4%(7月为0.5%)，但失业率将维持在3.5%。

金价在触及1688.89后呈现双底结构，或面临技术派多头的挣扎，并且配合就业报告的降温预期引领一波短线的反扑。若出现短线反弹，可参考5日线阻力1715附近，随后是1730附近。

但在非农之后，市场下一个关注点是8月通胀数据，美联储此前表示不会通过1-2个月的数据下定论，通胀料仍维持高位，预计对黄金形成进一步压力。

而从过往历史来看，以过去10年（2011- 2021）年的走势来看，黄金在9月收阴概率超80%（除2012、2016年）。结合今年9月的基本面，大概率仍会出现收阴。如下图所示

黄金兑美元 XAU/USD —— 月线图

来源：CMC Markets

因此，黄金在9月进入到加速冲底的阶段。随着9月加息落地后，下一次美联储利率会议为11月1日 – 2日（美东时间）。在连续三次加息75个基点后，美联储料对经济数据进行评估，料9月就业市场和通胀进一步降温，结合中期选举将至，美联储政策步伐或放缓，黄金迎来喘息期。

从长端角度来看，金价虽然短期仍面临一定 的下行风险，但它也受益于经济衰退风险。随着美联储在9月激进加息后，美国经济可能在2022年第四季度失去动能，通胀将开始缓解。对经济增长放缓和衰退风险上升的担忧应该会缓冲金价下跌的影响。

黄金兑美元 XAU/USD —— 周线图

来源：CMC Markets

从周线级别来看，黄金在7月中旬触及1680后反弹至1800上方，此为下行5浪中的4浪调整，目前价格处在下行的第五浪，价格或破前低进一步下行至250均线支撑1600附近。

RSI指标暂未出现超卖，MACD指标没有出现明显拐点，因此暂未出现底部信号。

若价格在9月加速下跌破低，走出标准5浪形态，价格或触底，随后迎来底部调整反弹，投资者需密切关注底部企稳信号。



