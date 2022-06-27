一周展望：G7、北约峰会或加剧全球多极化发展，美国5月PCE，欧洲6月CPI料继续走高，中国6月PMI料持续回暖

上 周回顾

2022年FMOC票委、圣路易斯联储主席“鹰王”布拉德上周五在“央行与通胀”的瑞银专家谈话活动中表示，今年年底前或将利率提高至3.5%。

同日，在座谈会上，澳联储主席洛威表示，澳大利亚经济非常具有韧性，澳大利亚正走在回归通胀的“狭窄道路“上，可能再次加息25个基点或50个基点。

美国6月密歇根大学消费者信心指数录得50，低于市场预期的50.2，再创历史新低。

据路透社和法新社6月26日报道，七国集团成员美国、英国、加拿大、日本决定禁止从俄罗斯进口黄金。

当地时间6月26日早上，乌克兰首都基辅听到巨大爆炸声。据乌克兰独立通讯社称，基辅市和基辅州均传出爆炸声，乌克兰全境拉响了防空警报。俄罗斯国防部6月25日表示，在俄罗斯武装部队的支持下，卢甘斯克武装已经完全控制北顿涅茨克市。

美国三大股指周五集体高收，纳指涨3.81%，报12097.17点；标普500指数涨3.42%，报3910.91点；道指涨2.98%，报31494.13点。

欧洲股市全线收涨，欧洲斯托克50涨3.46%，报3561.3点；德国DAX40涨2.37%，报13230.55点；英国富时100涨3.31%，报7241.43点；法国CAC40涨3.59%，报6126.3点。

亚太方面，富时中国A50涨1.88%，报14716点；恒生指数涨2.86%，报21861点；澳洲200指数涨2.44%，报6685.5点。

美元指数周五收跌0.23%，报103.94。澳元兑美元涨0.76%，报0.6948。欧元兑美元涨0.32%，报1.0555；英镑兑美元涨0.04%，报1.2267。

现货黄金周五收涨0.23%，报1826.92美元/盎司。白银涨0.91%，报21.15美元/盎司。

国际两油周五大幅下跌，美国WTI原油涨2.92%，报109.22美元/桶；布伦特原油涨2.11%，报112.21美元/桶。

本周重要经济事件和数据

G7峰会 —— 周日 – 周二

当地时间6月26日，七国集团在德国巴伐利亚阿尔卑斯山举办为期三天的峰会，峰会的重要议题是当前俄乌局势。除俄乌局势外，还包括气候变化、粮食安全、能源危机等话题。此外，美国总统拜登预计将在此次会议上讨论全球基础设施方案。早在去年的G7峰会上，拜登就提出了40万亿美元的全球基建方案。

北约峰会 —— 周二 – 周三

当地时间周二，北约峰会将在西班牙马德里举行，为期两天，预期此次会议将集中讨论乌克兰问题。乌克兰总统泽连斯基和亚太领导人将参加此次峰会。日本首相岸田文雄确认将出席该会议，成为首位参会的日本首相。据此前报道，岸田文雄将在会议呼吁北约将注意力转向亚洲。

此外，北约秘书长斯托尔滕贝格在此前的新闻发布会中表示，将就北约的新战略概念做出决定，阐述对俄罗斯和新兴挑战的立场，并在该文件中首次阐述对中方立场。

瑞典和芬兰事宜将被列入峰会的议程中。乌克兰总统办公室副主任伊戈尔·佐夫克瓦在接受《金融时报》采访表示，不寻求近期加入北约的措施，但希望北约将与乌克兰的伙伴关系写入新战略概念文件。澳大利亚总理阿尔巴内塞将参加此次北约峰会。

欧洲央行论坛 —— 周三

当地时间周三，欧洲央行论坛将在葡萄牙辛特拉举行。美联储主席鲍威尔，欧洲央行行长拉加德，英国央行行长贝利将出席该论坛并发表讲话。本次论坛预计将围绕通胀和经济的平衡展开讨论。面对通胀的进一步攀升，以及欧洲当前的低利率环境，欧洲央行预计将在此次论坛比英国央行和美联储表现的更加鹰派，释放更加明确的政策信号。而英国央行或将在此次论坛上将侧重点更多向抑制通胀倾斜，英国5月CPI同比录得9.1%，这将使英国央行开始考虑下半年多次加息50bps。美联储预计将重申抑制通胀至2%的决心，并且讨论经济“软着陆”的困难，而这个代价则是通胀率下降的同时，失业率重新上升。

欧洲6月CPI —— 周五

周五北京时间17：00将发布欧元区6月CPI年率初值，市场预期欧洲6月CPI同比进一步上升至8.3%，前值为8.1%，剔除食品与能源的核心CPI预期同比录得4.7%，前值为4.4%。在本月的货币政策会议上，欧洲央行宣布将在7月1日结束资产购买计划，并开始加息周期，计划在7月会议上加息25bps，通胀数据将使欧洲央行持续保持鹰派，并在年内多次进行加息。当前市场预期欧洲央行将在9月进一步加息25bps，但若通胀数据持续恶化，加息幅度或将提高至50bps。

中国官方6月PMI —— 周四

周四，国家统计局将公布6月综合PMI，制造业和非制造业PMI。5月中国制造业PMI为49.6%，虽然仍处于50以下的衰退区间，但相较于4月已经出现明显改善。而6月中国疫情进入到解封期，预计在政策的持续发力、供应链问题缓解的背景下，中国6月PMI预计将进一步上修，制造业PMI有望重回50上方。

美国5月PCE，个人消费支出月率 —— 周四

周四北京时间20：30，美国劳工统计局将公布5月PCE数据，市场预期5月核心PCE物价指数同比录得4.8%，前值为4.9%；预期环比录得0.5%，前值为0.3%。5月个人支出预期环比录得0.4%，前值为0.9%，反映出在5月通胀进一步飙升的背景下，市场预期价格将持续打压民众的消费意愿和能力。

欧佩克+部长级会议 —— 周四

当地时间6月30日，第30届欧佩克+部长级会议将在奥地利举行，该会议预计将讨论8月的增产计划，俄乌冲突引发了能源项目的投资成本的上升，很多成员国的闲置产能有限，预计8月的增产计划将与7月持平，即64.8万桶/日。

以下是具体经济数据和事件：

周一：G7峰会

周二：北约峰会

周三：欧洲央行论坛

美国一季度实际GDP年化季率终值

周四：中国6月官方制造业PMI

欧元区5月失业率

美国5月PCE

美国5月个人消费支出月率

欧佩克+部长级会议

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

周五：中国6月财新制造业PMI

欧元区6月CPI

本周重要产品关注

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

图片来源：CMC Markets

纳指在上周五迎来走高，在11000附近形成短期底部并反弹至目标价12000。MACD指标在日线级别下方再次形成金叉，价格在短期或具有一定的延续性。从趋势上看，纳指暂时不能判定为趋势的反转，更倾向于短期反弹，均线指标尚未形成明显的粘合金叉。价格目前仍处于下行通道中，纳指上方所面临的价格压力在12500，然后是12800。周线级别暂未出现大级别反转信号，稳健的投资者仍可耐心等待。本周需关注在价格在前两个交易日的延续性，若不能进一步上行突破这两个价格压力，或面临二次回落。

澳洲200指数 ASX200 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

澳洲200指数上周追随美股实现价格的反弹，但形态上更倾向于短期超跌后的反弹。由于在政策上刚处在发力期，价格延续性将受到影响，因此本周更倾向于冲高回落，抄底资金或在回补上方缺口6750后迎来获利了结。

香港恒生指数 HSI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

4小时图恒指维持震荡上行节奏，当前思路继续维持中长期多头不变，上方的目标为22700。操作思路以逢低看多为主。行业监管预计将进入常态化，力度放松。估值较低将持续吸引资金流入，疫情复苏后业绩将在后续季度迎来反扑，基本面利好。考虑到本周或有外围回落风险，因此倾向于低吸。下方以21000附近作为防守。

澳元兑人民币 AUD/CNH—— 4小时图

图片来源：CMC Markets

由于美元自6月以来保持强势对澳元形成打压，并且中国央行表示不会进行大水漫灌阻止了人民币的持续走软，澳元兑人民币自6月以来持续走软。但美元指数的走势或将受到经济衰退以及可能会出现的下半年鹰派不及预期的影响走弱，澳联储政策预计将持续鹰派。因此，澳元有望重新走强。中国央行下半年货币政策料将持续维持宽松，因此，澳元兑人民币仍有向上空间。从图形结构看，当前澳元兑人民币处于上升旗形整理的下轨支撑处，因此有望迎来向上反弹。下方支撑：4.6。

美国原油 Crude Oil WTI —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美国原油目前在100上方获得了支撑。从目前来看，此轮价格下跌主要消化欧佩克增产，拜登7月访问沙特，美国施压本土油企的预期。随着这一波预期的消化，价格或将进入到阶段的横盘期。从当前基本面上看，欧佩克虽然将在7，8月增产，但由于除沙特、阿联酋以外的成员国的闲置产能有限，因此欧佩克进一步扩产或迎来一定挑战，由于缺乏进一步的市场预期引导，价格或将在高位进入横盘。但油价见顶或已成为定论，下一步关注7月拜登访问沙特。下半年策略以逢高看空为主，当前反弹关注上方阻力114附近。



