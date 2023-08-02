惠誉下调美国信用评级至AA，美元、期指低开，谨防股汇双杀。

惠誉信用评级机构将美国评级从 AAA 下调至 AA+，它表示，减税和新的支出举措加上多重经济冲击导致预算赤字膨胀，而与福利成本上升相关的中期挑战在很大程度上仍未得到解决。

“美国评级下调反映了未来三年预期的财政恶化、总体政府债务负担较高且不断增长，以及过去二十年相对于‘AA’和‘AAA’评级同行的治理侵蚀， ”惠誉在一份声明中表示。

早在五月，惠誉就在考虑降低美国的信用评级，当时民主党和共和党议员在提高债务限额问题上存在分歧，而美国财政部距离现金耗尽只有几周的时间。尽管这场危机最终得以避免，但惠誉表示，反复发生的债务上限冲突和最后时刻的解决方案削弱了人们对国家财政管理的信心。

随着时间的推移，较低的信用评级可能会提高美国政府的借贷成本。 惠誉是三大评级机构之一，其观点受到全球市场参与者和经济学家的密切关注。 穆迪仍维持对美国的 AAA 评级，而标准普尔在早先的债务上限摊牌后于 2011 年将其评级下调至 AA+。

财政部长耶伦迅速对降级做出回应：“惠誉的决定并没有改变美国人、投资者和世界各地的人们已经知道的事实，即美国国债仍然是世界上最重要的安全和流动性资产，美国经济从根本上来说是强劲的。”

惠誉将评级下调归因于该国迅速膨胀的债务负担，预计到 2025 年债务负担将达到国内生产总值的 118%，比“AAA”中位数 39.3% 高出 2.5 倍多。从长远来看，债务与国内生产总值的比率将进一步上升，从而增加美国面对未来经济冲击的脆弱性。



市场做出的反应



8月2日亚盘，由于避险情绪的升温，美国国债价格在亚盘开盘后小幅走高，美国两年期国债收益率下跌至 4.88%，而美国 10 年期国债收益率几乎没有变化，约为 4.02%。





美国2年期国债收益率 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（8月2日）





美国10年期国债收益率 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（8月2日）

在2011 年标准普尔评级下调美国信用评级后，并对前景展望改为负面，引发了全球股票等风险资产的抛售，标普500指数在当日下跌6%以上。目前来看，惠誉没有将前景展望改为负面，可能认为美国当前债务存在问题，但目前还是相对稳定的。

美国股指期货低开，纳指100低开，从结构上看，此处或有形成双顶势头，但目前整体趋势为上升，若出现一定程度调整可参考趋势线支撑，即斐波那契23.6%回撤位14670 – 14700附近。





纳斯达克100（ NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月2日）

美元指数亚盘低开，此前美元指数的反弹仅可看作空头获利后的超跌反弹。基本面上看，随着对债务问题的担忧，以及下半年经济放缓的预期之下，在美联储结束加息后美元指数的反弹将失速。因此，美元指数的整体思路以高空为主。价格在103之下倾向于空头策略。



美元指数 DXY —— 1小时图

来源：Tradingview, CMC Markets（8月2日）



