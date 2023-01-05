美联储货币政策会议纪要：持续提高利率是合适的，不考虑2023年降息。美股、黄金走势分析

美联储12月会议纪要呼应了鲍威尔在12月利率决议后的新闻发布会上关于政策前景的三条信息。首先，会议纪要指出，大多数与会者强调，在将政策转向更严格的立场时，需要保持灵活性和可选性，委员会将继续逐次会议做出决定，这让美联储在未来会议上对加息规模保持开放的选择。其次，没有与会者预计2023年将进行降息。第三，会议纪要警告称，金融环境毫无理由的宽松将使委员会恢复价格稳定的努力复杂化，但没有对会议前出现的金融环境宽松表示担忧。

尽管与会者对10月和11月的通胀数据走弱表示欢迎，但他们强调，需要看到更多的数据来证明通胀将持续回落至2%的目标，并再次将通胀形容为“高得不可接受”。“许多”与会者承认新租赁租金的减速，而在11月的会议上只有“几个”承认。这些与会者表示，这种减速只会滞后地影响官方住房指标。为了平衡这一温和信号，与会者还指出，住房部分之外的服务业通胀仍处于高增速水平，这与名义工资增长密切相关，需要劳动力需求增长有所下降，才能恢复到与强制要求一致的水平。美联储工作人员继续预测，通胀将在未来两年显著下降，并将在2025年恢复到接近2%的水平。

与会者表示，2023年经济活动似乎可能以远低于其趋势增长率的速度增长，增长前景面临的风险偏向下行。美联储工作人员对经济增长的预测“不像上次会议上那么弱”，因为最近的数据显示，2022下半年的经济增长强于此前预期，金融状况变得不像此前假设的那么严格。美联储略微下调了对未来几年潜在产出的估计，以反映劳动参与率的预期路径较低。

美联储的会议纪要反映出与会者希望向市场传达放缓加息的信息，而不是抑制通胀的决心减弱，防止市场提前出现转向的预期导致价格压力的进一步上升。在美联储会议纪要公布后，美国三大股指走势出现短期反复的局面，但最终均收阳。道指涨0.4%，纳指涨0.69%，标普500指数涨0.75%。

道琼斯工业指数自12月15日跌破平台支撑33400后，在近两周的交易日中维持盘整趋势，曾多次试探该平台阻力均未成功突破企稳，意味着该位置具有较强的抛压。结合美联储当前的政策倾向仍为鹰派，以及经济衰退预期，道指在不突破该水平位的背景下或面临进一步的下行压力。

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（1月5日）

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纳斯达克指数近期在10700 – 11000区域小幅盘整，下方11700为去年10月以来的低点，并形成了多次价格。若价格失守该区域或打开进一步的下行空间。

纳斯达克指数 NDAQ Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（1月5日）

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现货黄金近期表现亮眼，昨日最高涨至1865水平，目前价格在1850-1860区域反复交投。

而从图形结构来看，金价4小级别为震荡上行趋势，价格触及通道上轨阻力附近。而MACD、RSI指标出现背离，价格或有修复的需求。因此，在该水平投资者短期不宜追多，谨防价格的修复需要。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（1月5日）

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