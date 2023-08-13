一周展望：美联储货币政策会议纪要，美国、中国7月零售数据

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

中国7月社会零售销售—— 周二

在经历了今年的强劲开局之后，中国零售销售在第二季度陷入疲软。5月份的数据同比增长了 12.7%，而 6 月份的数据同比增长放缓至 3.1%。随着第三季度的开始，市场预期 7月社会零售销售同比增长4.25%，出现小幅改善，但很明显需求仍然疲软。最近的通胀和金融数据均陷入较大收缩， 7 月份 CPI 则滑入通货紧缩区间，同比下跌 0.3%。7月新增社融和人民币贷款均远低于预期，较上月录得大幅度收缩，分别为5282亿元和3459亿元，前值为42200亿元和30500亿元。

美国7月零售销售 —— 周二

美国6月零售销售环比增长降至0.2%，为连续三个月增速放缓，该数据也支撑了美联储可能只需要在下半年加息一次的预期，即7月加息25个基点后再9月可以考虑暂停或结束加息。然而，随着季节性需求的复苏，消费市场似乎在7月迎来反弹，进出口预期将迎来反弹，市场预期7月进口价格指数环比增长0.2%，前值为-0.2%。出口价格指数环比预期为0.2%，前值为-0.9%。市场预期7月零售环比增长0.4%。

英国7月CPI —— 周三

英国央行是否在9月加息很大程度上取决于本周三公布的 7 月CPI 数据以及将于 9 月份会议之前发布的 8 月CPI数据。鉴于当前的通胀水平，即使暂停加息也不意味着英国央行应该开始考虑降息。然而，6 月份通胀率从 5 月份的 8.7% 急剧下降至 7.9%，这确实给英国央行带来了希望，即随着能源价格上限下调纳入总体数据，我们可能会看到 7 月份的通胀率进一步下降。市场预计 7 月份总体CPI将降至 6.7%，而核心CPI预计将保持在 6.8% 的粘性水平。

美联储货币政策会议纪要 —— 周四

美联储主席鲍威尔在7月的会议上重申了 6 月份的言论，即可能需要进一步加息，尽管他也坚称美联储的决定仍将依赖于数据。声明重申，通胀仍处于高位，委员会高度关注物价可能居高不下的风险。而从目前的数据来看，劳动力市场数据喜忧参半，新增就业人数降低，但失业率出现下降，并且薪资增速保持稳定。通胀方面，7月总体CPI因能源价格上涨出现反弹，核心CPI小幅放缓但仍保持着粘性。或许7月的数据并不足以对9月的政策产生根本性的指引，目前利率期货市场对9月会议的预期没有太大改变。几位FOMC政策制定者最近的评论似乎表明，委员会内部对于是否进一步收紧政策或暂停加息产生了分歧。例如美联储理事鲍曼这样的鹰派继续主张美联储需要采取更多行动。相比之下，亚特兰大联储主席博斯蒂克认为美联储需要暂停。

以下是具体经济数据和事件：

周二：中国7月社会消费品零售

中国7月规模以上工业增加值

英国7月失业率

美国7月零售销售

周三：新西兰联储利率决议

美国7月工业产出

京东、腾讯Q2财报

周四：澳大利亚7月失业率

美国8月费城联储制造业指数

周五：日本7月CPI

欧元区7月CPI终值

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月13日）

纳斯达克100指数上周延续下跌，价格延5日均线向下。但目前在60日均线附近获得支撑，并且价格趋近于上行通道的下轨支撑区域附近。短期来看，若价格跌破60日或进一步向下试探支撑14700附近。

道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月13日）

道指1小时级别在35000附近获得支撑，日线级别仍稳定在30日均线之上，目前短期观点为高位震荡，可以35000为防守进行逢低看多。上方目标：35600。

西德克萨斯原油（Crude Oil WTI – Sep 2023） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月13日）

WTI原油上周走势较为反复，但目前日线级别仍处于上行趋势线之中，当前的思路仍以逢低看多为主，下方支撑：82。

香港恒生指数（HSI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月13日）

上周受地产股拖累，恒生指数震荡走弱，但日线结构来看仍处于震荡区间之中。当前策略可以进行高抛低吸，下方支撑关注18500。



