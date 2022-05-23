一周展望：美联储货币政策会议纪要，新西兰央行本周料加息50个基点，拉加德发表讲话，阿里财报

上 周回顾

周六，澳大利亚第31届总理大选落下帷幕，工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯将成为澳大利亚新任总理，这意味着近十年保守党执政期的结束。莫里森宣布将辞去自由党党魁职务。

欧洲央行行长拉加德周六表示，10多年首次加息的时间可能发生在7月，但加息50个基点的可能性被淡化。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，截至5月20日工作日结束，俄方未收到芬兰天然气公司Gasum公司4月的天然气货款，因此从21日起停止对其供气，直到收到卢布付款为止。

美国三大股指周五接近平收，盘中纳指曾一度跌超1%，标普500指数、道指跌超0.8%，但尾盘尽数反弹。截至收盘，纳指跌0.51%，报11835.87点；标普500指数涨0.06%，报3905.16点；道指涨0.08%，报31289.03点。

欧洲股市集体反弹，欧洲斯托克50涨0.54%，报3666.7点；德国DAX40涨0.85%，报14037.6点；英国富时100涨0.92%，报7397.29点；法国CAC40跌0.29%，报6304.26点。

亚太方面，富时中国A50涨2.11%，报13525.5点；恒生指数跌0.37%，报20390.2点；澳洲200指数涨0.99%，报7134.73点

美元指数周五小幅收涨0.1%，报103.05。 澳元兑美元跌0.1%，报0.7059。欧元兑美元跌0.23%，报1.0564；英镑兑美元涨0.18%，报1.2475。

现货黄金周五震荡反复，收涨0.03%，报1846.62美元/盎司。白银冲高承压，在22附近受阻回落，收跌0.73%，报21.77美元/盎司。

国际两油周五继续走高，美国WTI原油涨0.98%，报112.06美元/桶；布伦特原油涨0.99%，报113.02美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美联储FOMC发布5月货币政策会议纪要 —— 周四

周四北京时间2：00， 美联储FOMC将公布5月货币政策会议纪要。在5月的利率会议上美联储在将现金利率提高至1%后，在接下来两周众多联储官员在公开发言中表态将在6、7月的会议上继续加息50个基点。美联储主席鲍威尔也承认了自己之前在政策制定上的错误。

但目前的情形是，联邦公开市场委员会并没有积极考虑加息75个基点。截至5月22日，CME的FED watch数据显示美联储6月加息50个基点的概率为94.9%，加息75个基点的概率为5.1%。在美国数年来最高的通胀和利率急剧攀升的背景下，增加了经济衰退的风险。投资者市场信心不足，美股遭到持续性的抛售行为。对于美联储加息节奏的把控，最主要的因素是审查通胀数据，鉴于当前数据仍居高位，未见明显回落。当前政策加息节奏的加快的可能性将大于放缓的可能。由于美国11月是中期选举时间，拜登由于通胀控制不当支持率大幅下滑，因此当前首要任务是通过激进的政策使通胀出现明显拐点以帮助拜登赢得中期选举。因此，美股目前在流动性趋紧的背景下恐仍有下跌空间。

新西兰联储利率决议 —— 周三

周三北京时间10：00，新西兰联储将公布利率决议和政策声明，市场预期新西兰联储将在此次会议上加息50个基点至2%。新西兰的一季度通胀达到同比6.9%的32年新高，这促使央行官员持续发表鹰派言论。新西兰央行也在尽快使现金利率达到中性。据Westpac驻新西兰代理首席经济学家Michael Gordon表示，新西兰联储将于5月25日的会议上将官方现金利率上调至2%，然后在7月和8月各加息50个基点，随后再两次加息25个基点，利率将在今年晚些时候达到3.5%的峰值。

美国4月核心PCE物价指数 —— 周五

周五北京时间20：30，美国将公布4月核心PCE数据，当前市场预期4月核心PCE物价指数将同比上涨4.9%，相较于前值的5.2%有所下滑，环比将上升0.3%，与前值趋平。从近期的数据来看，通胀确实有接近峰值的迹象，目前已经出现了一些乐观的情绪，但这一点尚未出现定论。通胀的回落主要油价自3月高点后出现明显的回落，这带来了一些利好，但从当前油价的趋势来看，以及当前错综复杂的国际形势来看，油价似有再度抬头之势。因此现阶段需关注接下来5月和6月的数据能否呈现进一步的下行表现。

拉加德发表讲话 —— 周三

周三北京时间16：00，欧洲央行行长拉加德将发表讲话，周六拉加德向市场投放7月加息的信号，当前市场关注她是否会对于加息50个基点的可能性是否会做出进一步指引。据5月20号欧元区货币市场预计，欧洲央行7月加息50个基点的可能性约为52%。多名欧洲央行管委均表示希望在7月进行首次加息，在未来几个月逐步提高利率，走出负利率区间。德国央行行长内格尔周五表示，欧央行可能在7月加息。

阿里巴巴2022财年Q4财报 —— 周四

此次财报的发布是阿里巴巴从 2021 年因遭受互联网监管带来的损失中恢复过来的最佳机会。在今年的第一季度，对互联网行业的打击行动有所放松。并且当今正处于国际地缘政治和疫情爆发期间，国内经济下行压力加剧，中国政府的工作重心有所转移，阿里巴巴在第一季度没有面临任何监管障碍。去年由于高额的罚款使阿里巴巴在去年第四季度的营收和GAAP净利润为负，市场预期此次财报将扭亏为盈。在成本方面，阿里巴巴正在加大对云和其他非核心业务部门的投资，因此其税前成本可能会增加。另一方面，该公司也在进行裁员，因此成本可能低于预期。华尔街预计营收将为293.9亿美元，GAPP每股收益为0.51亿美元，调整后每股收益为1.07亿美元。

以下是具体经济数据和事件：

周二： 英国5月制造业、服务业PMI

欧元区5月制造业、服务业PMI

美国5月Markit制造业、服务业PMI

周三：新西兰联储利率决议

欧洲央行行长拉加德发表讲话

周四：美国第一季度实际GDP年化季率修正值

美联储FOMC公布5月货币政策会议纪要

阿里、百度财报

周五：美国4月核心PCE

本周重要产品关注

标普500指数 —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

本周美联储FOMC的货币政策会议纪要预计将放鹰，这也会对美股造成进一步的压力，由于当前美联储在货币政策上的加速，短期难以出现明显的拐点，预计将在下半年有所缓和。

从4小时级别来看，标普500指数处于下行通道中，价格再度失守4000点整数大关，因此，短期的反弹或止步于4000附近区域并形成进一步下行趋势。预计年内低点位于3650附近。

黄金兑美元 Gold —— 日线图

图片来源：CMC Markets

黄金在上周四、周五收阳，价格接连突破压力位1825和1838。随成功突破下行趋势线的压力，但仍受制于1850这一关键的位置，该位置作为黄金能否形成“U”型底部的关键颈线受到格外关注，因此，投资者需密切关注近两日的价格表现。如若能形成向上突破，价格有望进一步反弹至1890，否则或进一步承压下挫至1780。

欧元兑美元 EUR/USD—— 4小时图

图片来源：CMC Markets

受欧洲央行向市场投放7月加息信号以及美元回落的影响，欧元兑美元迎来底部的反弹趋势，目前自5月13日低点1.035反弹逾200点。

欧元近期进一步上行的动力来源于欧洲央行行长拉加德对7月加息幅度是否会进行进一步的阐述，从当前的货币市场的预期来看，7月加息50个基点的概率仅有50%左右，如若不能强化预期，欧元的反弹或再次受制。美元当前的回落暂不具备见顶迹象，由于美联储当前正处于加速加息的周期中，强势美元将对欧元形成压力，因此，欧元在此位置或经历更多的震荡反复阶段。

当前需关注上方重要的压力位1.063附近，如若价格能够成功上破，价格或进一步上行至1.08。

纽元兑美元 NZD/USD —— 4小时图

图片来源: CMC Markets

纽元兑美元在底部0.62附近目前反弹近200个基点，在本周加息预期的背景下，预计纽元的反弹趋势将进一步延续至0.653 – 0.657。

在周三亚欧盘时段纽元或受加息带来的利好形成向上惯性达到目标区域，但在周四凌晨时段美联储的货币政策会议纪要或对美元指数形成提振，这也会打压纽元的反弹。因此，预计纽美在到达目前区域后将承压回落。



