鲍威尔发言唱鹰，道指13日连涨，Meta业绩超预期盘后涨近7%。

正如市场所预期的那样，美联储在7月的会议上加息 25 个基点，但拒绝就 9 月会议的意图提供任何明确信号。 鲍威尔表示，FOMC并未做出每隔一次会议加息的决定，而是将逐次会议进行。



FOMC 将其声明中对经济增长速度的描述从“温和”升级为“适度”，承认 2023 年上半年经济重新加速，鲍威尔表示，随着时间的推移，更强劲的增长可能会导致更高的通胀，这将导致通胀上升，这需要货币政策做出适当的反应。 但他同时表示，联邦公开市场委员会希望经济增长在温和或温和的水平上运行，这意味着近期的经济回升不是问题。



鲍威尔并不担心银行信贷紧缩，鲍威尔指出，银行贷款季度环比稳定，同比大幅增长，他强调3月地区银行业的风波已经稳定下来。他还表示，将于下周发布的高级贷款官员意见调查将显示贷款标准仍然紧张，并且已经进一步收紧，但与预期基本一致。



其次，鲍威尔指出，美联储工作人员不再预测经济衰退，但仍预计今年晚些时候经济增长将明显放缓。



第三，鲍威尔表示，即使未来FOMC开始下调利率，继续QT也不会自相矛盾，因为这两种行为都是正常化的形式。



虽然鲍威尔暗示未来仍有加息的可能性，但利率期货市场仍暗示美联储在年内剩余时间加息的概率仅为三分之一。在8月的杰克逊霍尔央行会议前我们仍能看到7月的就业和通胀数据，鲍威尔并不急于在此刻发表明确的信号。



由于鲍威尔未发出任何鸽派的言论，对经济的乐观预期促使美国三大股指迅速拉升，道琼斯指数继续小幅收涨0.23%，录得13日连涨，创1987年以来最长连涨记录。今日亚盘开盘，道琼斯期指仍呈现上升态势，上方关注阻力35850附近。





道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（7月27日）

相比之下，纳指表现相对较弱，收跌0.12%，但盘后由于Meta的二季度业绩超预期，盘后大涨6.89%。截至 6 月份的季度收入增长至 320 亿美元，而分析师平均预期为 311.2 亿美元，这是 Meta 自 2021 年以来收入最高的季度，部分原因是该公司的短视频产品 Reels 的收入大幅增长。



Meta 最近与微软合作推出了新版本的开源 AI 大语言模型 Llama。 但该公司最引人注目的发布是 Threads，它是 Twitter 的竞争对手，很快就拥有了超过 1 亿的订阅者。目前市场对该增长趋势能否保持仍有疑问。



然而，该公司的元宇宙部门的运营亏损激增至 37 亿美元，Meta 预计这些亏损将继续增长。



Meta的盘后拉涨促使纳指100期货在早间开盘后跳空高开，投资者需关注价格能否突破15660实现反包。若成功突破1小时级别盘整不排除再次挑战7月20日前高的可能性。





纳斯达克100 (NDAQ Cash) —— 1小时图

来源：CMC Markets（7月27日）



